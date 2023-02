Do utkání samozřejmě nastoupí v roli obrovského favorita domácí Talet tým Plzeňského kraje. V prvním vzájemném měření sil této sezony zvítězili Západočeši 40:24, ale v poločase byl z pohledu domácích Strakonic ještě stav 14:18. Druhá půle však již vyzněla zcela ve prospěch favorita.

Nedělní souboj Strakonic s Plzní má však zajímavý bratrský podtext, když se na palubovce utkají tři bratři z rodu Nejdlů. Na straně Plzně nejstarší Tomáš, v dresu Strakonic Adam a Marek. "Odveta bude těžká, pro nás asi ne úplně s cílem bodového zisku, ale s cílem se více sehrát, zkusit nové kombinace a podat týmový výkon," hledí reálně k nedělnímu souboji strakonický Marek Nejdl.

V extraligových soubojích je zcela nezbytné vydržet v plném nasazení po celé utkání. V některých zápasech Strakonickým utekly jejich koncovky. Proto je velice dobrým zjištěním, že v posledním utkání doma s Duklou Praha i přes čtyřgólovou porážku vydrželi se soupeřem makat až do poslední minuty. "Po zimní přestávce jsme vstoupili do soutěže herně dobře. Plus je, že máme širší kádr, než jsme dohrávali v prosinci," uvedl Marek Nejdl, který se velice těší na souboje s bratrem. "Je zajímavé se potkat na palubovce. Doma se o házené často bavíme, ale z bráchy mám respekt," dodal Marek.

Utkání v Plzni začíná v neděli 12. února od 10.30 hodin.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921