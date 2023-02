Slovenský tým měl v posledních dnech dost rozporuplné výsledky. Doma podlehl Jičínu, který je 11. v tabulce, v týdnu ale zvítězil na hřišti šestého Frýdku-Místku. "V Jičíně Prešov postavil dorostence a do Frýdku odcestoval v plné sestavě. Pro nás to tedy znamená, že se musíme nechat překvapit, v jaké sestavě soupeř dorazí k nám," zhodnotil poslední výsledky Prešova předseda strakonické házené Miroslav Vávra pro klubový web.

Prešov disponuje velice silným kádrem a v každém případě přijede na jih Čech v roli favorita. "Prešov hraje tři soutěže najednou, včetně evropských pohárů, a kvalitou je jinde. Na to však nemůžeme hledět. Po minulém nepovedeném výkonu v Plzni bychom se měli zlepšit a odehrát proti slovenskému týmu důstojnou partii. Pokud Prešov přijede se sestavou, s jakou nastoupil v Jičíně, máme šanci ho potrápit a možná i zabodovat," hledí k duelu M. Vávra.

Strakoničtí házenkáři opět spoléhají na své skvělé fanoušky, kteří dokáží každému soupeři utkání znepříjemnit. Nicméně ty nejdůležitější zápasy sezony teprve přijdou v závěru základní části. Po Prešovu hostí Strakoničtí jedenáctý Jičín, jedou na poslední Hranice, hostí desáté Zubří a zakončí základní část na hřišti třináctých Maloměřic. "To bude klíčová část sezony. Potřebujeme co nejvíce bodů, abychom šli do play out s co největším náskokem na Maloměřice a Hranice," doplnil předseda Vávra.