Do Strakonic zavítá aktuálně druhý tým házenkářské Chance extraligy. Ten zatím okusil pouze dvě porážky a pokaždé od vedoucího Talent týmu Plzeňského kraje. To svědčí o jeho vysokých kvalitách. "Výsledky Lovosic mluví za vše. Mají v týmu zkušené i mladé hráče, je to dobře poskládaný mančaft," hodnotil soupeře strakonický trenér Michal Zbíral.