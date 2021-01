Basketbalistky BK Strakonice se znovu vrátily do kolotoče Renomia ŽBL. V této sezoně byly již potřetí v karanténě a hned po jejím skončení je čekal domácí duel s favorizovanými Žabinami Brno.

Strakonické basketbalistky podlehly Žabinám Brno 40:83. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Žabiny patří suverénně do lepší poloviny soutěže a přijely do Strakonic v roli favoritek. Ráz celému utkání udala první čtvrtina. Domácím hráčkám do koše nepadlo prakticky vůbec nic, naopak Brňankám to tam padalo jak na běžícím pásu a bylo jedno odkud. Ke cti domácím hráčkám slouží, že bojovaly i za nepříznivého stavu a snažily se uhrát co nejlepší výsledek.