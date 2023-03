Body Strakonic: K. Hauserová 18, J. Vydrová 12, B. Soukupová 7, A. Matsová, S. Lišková a M. Jánská 5, J. Laubertová a M. Pitrová 2. Trestné hody: 13/9:18/9. Trojky: 23/5:21/7. Fauly: 16:21.

Výsledek utkání nemohl již nic změnit na tom, že si basketbalistky od Otavy zahrají sérii o záchranu. V Ostravě nenastoupily opory týmu Anna Rosecká a Luisa Vydrová, přesto odehrály hostující hráčky velmi solidní utkání.

Z obou stran již víceméně přípravný duel měl nečekaný průběh. Že by si udělal domácí celek problémy, to se nečekalo. Zvlášť když už po dvou minutách utkání vedl 12:0. Vlastně to byl nakonec rozhodující náskok, v dalších minutách byla SBŠ za bodový polštář velice ráda. Hosté i bez svých opor začali zlobit a v první čtvrtině snížili na 15:21. A po trojce Michaely Jánské už byly strakonické hráčky na dostřel. Domácí basketbalistky zase odskočily, leč hostující Julia Vydrová se spolu s Jánskou staraly o to, aby o poločase svítilo na tabuli nečekaně těsné skóre 34:31.

Třetí čtvrtka nic nerozhodla ani nenaznačila, tu čtvrtou začala domácí Natálie Rašková důležitou trojkou na 50:41. A když se po ní prosadily i Adéla Smutná s Anacií Wilkinson, třináctibodový rozdíl znamenal, že se výsledkové překvapení tentokrát konat nebude. V závěru jen hostující Karolína Hauserová trojkou zajistila, aby byl rozdíl mezi oběma celky jednociferný.

Na straně Strakonic zaujala střelecky Karolína Hauserová, která dala 18 bodů. Dobře ji se 12 body podporovala i Julia Vydrová.

Zdroj: basketbal.cz