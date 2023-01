Body Strakonic: L. Vydrová 11, K. Ebenhöhová 9, A. Rosecká 7, M. Jánská 6, B. Soukupová 4, K. Hauserová a A. Junková 3. TH: 12/6:10/7. Trojky: 27/6:27:4. Doskoky: 72:36.

O výsledku prakticky rozhodla první čtvrtina, kterou domácí basketbalistky vyhrály o 19 bodů. Největší rozdíl byl v podkošové hře, kde při získávání míčů hráčky Hradce Králové kralovaly.

"Gratuluji Hradci k vítězství. My sem jeli pod dojmem dobrého výkonu z domácího vzájemného utkání a chtěli na to navázat. Poslední domácí utkání proti Slovance jsme odehráli dobře, i když se smolnou koncovkou. Bohužel, tentokrát nám chyběla maximální energie, neodvedli jsme, co jsme v utkání chtěli, zejména na obranné polovině. Dovolili jsme domácímu týmu v utkání dominovat. Holky na mě působily bez energie, bez nadšení, které bych od nich očekával. Bohužel se nám potkaly termíny a některé hráčky již měly v nohách utkání první ligy, ale na to se nechci vymlouvat. Myslím si, že v poslední čtvrtině holky alespoň částečně ukázaly, jak bychom se chtěli prezentovat. Přitvrdily, byly kontaktní v soubojích a díky tomu jsme opticky utkání zakončili o něco lepším dojmem, než jsme působili předtím. Musíme se vrátit k tomu, co má náš tým zdobit, což je na prvním místě obrovská bojovnost a kolektivní hra," shrnul utkání v Hradci Králové strakonický trenér David Zdeněk.