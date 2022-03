Body: Králová 18, Hindráková a Pogányová 7, Finková a Kozumplíková 4, Linhartová a Šmahelová 3, Borsová 2, Hajnová a Goligoski 1 - Rosecká 24, Vydrová 10, Jánská 8, Horsáková 7, Junková 7, Vorlová 2. Fauly: 15:23. Trestné hody: 16/21:7/11. Trojky: 8/18:3/27.

Poslední utkání základní části Renomia ŽBL a poslední možnost zvednout si sebevědomí před play out. Strakonické basketbalistky to dokázaly a po sedmnácti porážkách si připsaly první vítězství.

Hned první čtvrtina naznačila, že to bude obrovské drama. Oba celky se střídaly v těsném vedení, nakonec šly s bodem k dobru do druhé části hráčky Strakonic. Ve druhé čtvrtině se domácí basketbalistky dostaly pouze jednou na remízu (20:20), jinak byly stále o krůček vpředu basketbalistky od Otavy. V poločase to však bylo pouze o v basketbale nicotné tři body.

I třetí čtvrtina se hrála ve stejných intencích. Strakoňandy se v jednu chvíli dostaly na plus sedm, před závěrečnou čtvrtinou to však bylo znovu jen o dva body. A v závěrečném dějství se domácí hráčky dokonce dostaly i do vedení (50:49). Strakonické basketbalisky však již od té chvíle domácím nepovolily ani bod a mohly začít slavit první výhru.

Za zmínku stojí skvělé vystoupení Rosecké, která nastřílela 24 bodů a odehrála až na pár vteřin celé utkání.

Stínem utkání byl zranění Anny Machytkové. "Přejeme Aničce rychlé uzdravení, snad to nebude nic vážného," vzkázal hráčce trenér Petr Martínek.

Hodnocení utkání ze strany trenérů:

Zdroj: Youtube