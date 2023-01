„Po zápase se Slovankou dostaly holky volno do 26. prosince, aby mohly trávit vánoční svátky podle svých tradic. Pak přišel na řadu čtyřdenní tréninkový blok. V našich místních podmínkách jsme se minimálně dvakrát denně potkávali v tréninkových blocích, které jsme doplňovali regenerací. Přes Nový rok měla děvčata opět krátké volno a od 3. ledna již jedeme klasickou přípravu,“ přiblížil program týmu asistent trenéra a tiskový mluvčí BK Strakonice Petr Martínek.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Nyní se již vše směřuje k utkání v Hradci Králové. Ten je aktuálně pátý v tabulce se šesti výhrami (Strakonice mají na 10. místě výhru jednu). Ve vzájemném duelu ve Strakonicích domácí hráčky ještě o poločase vedly a po třetí čtvrtině to bylo ještě o hratelných -8 bodů. Nakonec z toho byla porážka 55:77. „Hradec přes svátky posílil o hráčku USK ZVVZ Praha potažmo Žabin Brno Alenu Hanušovou. Přibyla posila pod koš, ale přesto nejedeme do Hradce s poraženeckou náladou. Chceme sehrát další kvalitní zápas. Doma s tímto soupeřem sehrál náš mladý tým velmi zajímavý duel, který jsme ztratili až v poslední čtvrtině. Na výkon z první třech čtvrtin prvního duelu bychom chtěli navázat a Hradec co nejvíce potrápit,“ hledí k prvnímu letošnímu duelu Petr Martínek.

Do strakonické sestavy v první části sezony promluvila i dlouhodobá zranění. Jak je na tom tým aktuálně? „Do kádru se nám o vánočních svátcích vrátila kapitánka Anička Rosecká, která si v prvním kole se Slávií poranila hlezno a nemohla nastupovat. Uvidíme, zda dohnala tréninkové manko, do zápasu v Hradci určitě nastoupí. Je to naše nejzkušenější hráčka, která ve Strakonicích působí bezmála čtvrtým rokem a z našeho týmu má s nejvyšší soutěží největší zkušenosti. Naopak některé hráčky lehly s respiračním onemocněním a postrádat budeme minimálně Sáru Liškovou,“ doplnil ke kádru Petr Martínek.