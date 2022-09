Desítky sportů, stovky potencionálních mladých sportovců. Pořadatelé tedy museli být spokojeni. „Oproti loňskému ročníku se přišlo podívat více dětí a prezentovalo se i o něco více sportů. Přihlásily se i kluby, které zde loni nebyly. Ohlas prvního ročníku byl velký, všem se to líbilo, takže se to odrazilo i na letošním zájmu jak sportů, tak i lidí,“ hodnotila spokojeně účast ekonomka OS ČUS Strakonice Jana Kordíková.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Zajímavá akce se odrazila také na zájmu dětí o různé druhy sportů. „Vesměs se zástupci oddílů již po prvním ročníku shodli, že tato akce pro ně význam měla. Do oddílů se přihlásily nové děti, což je také účel toho, že se zde všichni scházíme,“ potvrdil spokojenost zástupců klubů manažer OS ČUS Strakonice Stanislav Kašpar.

S dětmi se přišly podívat i učitelky. I z jejich strany je ohlas na akci velmi pozitivní. „Líbí se jim tady, na dětech je vidět, že mají radost. A jednotlivé sporty si vyzkoušely nejenom děti, ale mnohdy také i paní učitelky,“ doplnila s úsměvem Jana Kordíková.

Svou činnost prezentovaly tradiční oddíly, přestože některé ve čtvrtek dopoledne pod hvězdou chyběly. „Stolní tenisté si to rozmysleli den před konáním z důvodu horší předpovědi počasí. Tenisté se mají představit až odpoledne, přeci jenom je v týdnu pro některé kluby problém dopolední čas. Ale podstatné je, že se všechny kluby chtějí prezentovat i v dalších letech,“ doplnila ekonomka OS ČUS.

Znamená to tedy, že organizátoři budou v této akci pokračovat i v dalších letech? „Rádi budeme pokračovat příští rok i v letech dalších,“ uvedla Jana Kordíková a Stanislav Kašpar doplnil: „Oddílům můžeme pomoci v tom, aby se to zde zorganizovalo, ale je to již jen na nich, zda této možnosti využijí. Zprostředkujeme jim setkání s dětmi a pak již je to jen na oddílech, jestli děti a jejich rodiče činnost osloví.“

A co vzkázat dětem? „Ať se více hýbou, chodí ven, chodí do kolektivů. Zkrátka ať sportují,“ nabádá Jana Kordíková a Stanislav Kašpar doplňuje: „Potřebovali bychom takový black out, aby energie opravdu krachla a děti nemohly doma sedět u počítačů a her a donutilo je to jako kdysi nás jít ven a dovádět tam.“