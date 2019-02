Strabag dvakrát prohrál a v play off ho čeká celek SK Goll Běloves

Prachatice - Posledními dvěma koly skončila o víkendu dlouhodobá část ReD celostátní ligy futsalu – sálového fotbalu. Prachatickému Strabagu Lubryco šlo o to, zda do play off půjde z pátého, šestého, či sedmého místa.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

V Kaplici se Prachatičtí střetli s týmy Bělovsi a Jilemnice. Prvnímu soupeři šlo ještě o celkové druhé místo, Jilemnice potřebovala za každou cenu vyhrát, aby se v soutěži zachránila. Úspěšnější byli právě soupeři, Běloves skutečně skončila druhá v tabulce, Jilemnice se výhrou nad Strabagem opravdu zachránila.

Strabag Lubryco Prachatice – SK Goll Běloves 0:4 (0:0). Papírovým favoritem zápasu byli hosté, kteří ještě bojovali o lepší umístění v první čtyřce. Strabag však bojoval a dlouho držel bezbrankový stav. Vše důležité se odehrálo až v poslední desetiminutovce utkání. Skóre otevřel Havrda ve 31. minutě. Strabag se snažil o vyrovnání, ale naopak v posledních třech minutách inkasoval od Eimera tři branky. Prachatičtí navíc dohrávali utkání bez vyloučeného brankáře Růny.

Strabag Lubryco Prachatice – SICO Jilemnice 4:7 (3:3). Ostatní výsledky víkendového programu: Větřní – Běloves 7:8, Větřní – Jilemnice 6:4, Nový Bor – Klatovy 7:2, Nový Bor – Chemcomex Praha 3:4, Kroměříž – Darkovice 3:1, Polička – Darkovice 1:1, Kroměříž – Stonava 3:3, Polička – Stonava 4:4.

Čtvrtfinále play off je na programu 21. února a střetnou se v něm následující dvojice: Chemcomex Praha – Kroměříž, Běloves – Strabag Lubryco Prachatice, Polička – Větřní a Stonava – Klatovy. Více v tištěném vydání v úterý 10. února 2009.



Autor: Vladimír Klíma