Utkání se Sokolem Králův Dvůr Queens začal třemi dramatickými zápasy na pět setů. Ve čtyřhře vyhrála domácí dvojice A. Meškánová - A. Dubravcová, ve dvouhrách se pak štěstíčko v pátých setech obrátilo čelem k soupeřkám. 2:3 prohrály N. Nečasová i A. Meškánová. A i když třetí do party A. Dubravcová podlehla své soupeřce 0:3 na sety, tak se dvarát bojovalo v koncovce přes deset bodů. Nakonec hráčky KST ZŠ Vyšší Brod soupeřkám podlehly 2:8, když druhý bod získala v dalším pětisetovém utkání Andrea Meškánová.

Po krátké pauze nastoupily Jihočešky do duelu proti KST Klatovy. V domácí sestavě již chyběla N. Nečasová, a tak byl již před prvním podáním stav 0:3 na zápasy. Na stolech se znovu začalo pětisetovou čtyřhrou, tentokrát však domácí dvojice A. Meškánová - A. Dubravcová duel do vítězného konce nedovedla. Jasnou výhrou 3:0 se pak ve dvouhře blýskla Andrea Meškánová, ale byl to jediný bod domácího celku v tomto duelu.

Prvoligová soutěž žen končí v sobotu 18. března. Hráčky Vyššího Brodu již sestupují, ale chtějí dohrát soutěž se ctí. V posledním dvoukole to však budou mít obzvláště složité, na jejich stoly přijede druhé Ústí nad Labem a třetí Děčín.