„Dvakrát jsme museli náš turnaj zrušit z důvodu Covid-19. Zlepšená pandemická situace však otevírá možnost turnaj uspořádat ještě v listopadu tohoto roku. Alespoň v to pevně věříme,“ říká za pořadatelský klub Petr Klíma mladší a pokračuje: „Zveme proto všechny amatérské vyznavače stolního tenisu na trochu opožděný Jarní pohár H.B. mostové jeřáby cup 2021, který se uskuteční v prachatické sportovní hale v sobotu 6. listopadu. Jako tradičně se bude jednat o turnaj jednotlivců neregistrovaných hráčů a dalších pořadateli pozvaných hráčů. Turnaj se odehraje skupinovým systémem tak, aby si všichni účastníci dosyta zahráli. V případě, že se přihlásí více než čtyři ženy, bude se hrát samostatná dámská kategorie.“

Tradiční turnaj stolních tenistů se hraje mimořádně v listopadu.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaPřihlásit se je možno přes web: https://skhbmj.wixsite.com/turnaj. Startovné činí 100 korun za hráče s tím, že ženy a děti do 15 let platí 50 korun. „Jako ve všech předchozích ročnících připravíme díky našim sponzorům zajímavé ceny pro všechny účastníky tohoto klání. Věříme, že dlouhá pauza neovlivní chuť do sportování a opět se sejdeme v hojném počtu. Těšíme se opět na setkání,“ doplňuje k turnaji Petr Klíma.

Souběžně s kláním amatérských stolních tenistů ve dvouhře se uskuteční ve stejný den i Memoriál Martina Pixy dvojic hráčů z okresních soutěží a klubem pozvaných hostů. „Propustnost turnaje je šestnáct dvojic. Startovné zůstává ve výši 250 korun za dvojici,“ doplňuje Petr Klíma s tím, že se začne hrát ve čtyřčlenných skupinách a po nich následuje dle pořadí ze skupin vyřazovací část na jednu porážku. Přihlášky do turnaje dvojic je třeba zasílat na mail vladimir.klima@denik.cz. Pořadatelé pak obratem zájemcům o účast v turnaji dvojic oznámí, zda byli do turnaje zařazeni.