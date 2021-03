Již dříve bylo rozhodnuto o zrušení jihočeských soutěží a bylo tedy pouze otázkou času, až padne toto rozhodnutí i v našem okrese. „Vzhledem k probíhající epidemiologické situaci Regionální svaz stolního tenisu Prachatice rozhodl o zrušení regionálních soutěží družstev v aktuální sezoně 2020 – 2021. Družstva mají právo se do příštího ročníku přihlásit do stejných soutěží, jako byla zařazena ve zrušeném soutěžním období,“ informoval o rozhodnutí svazu jeho sekretář Jiří Čejka.

O tomto rozhodnutí se spekulovalo již před několika týdny a padaly i otázky, co bude se startovným a evidenčními poplatky hráčů na sezonu, které činí 300 korun na hráče nad 18 let. A to z toho důvodu, že se odehrály maximálně dva zápasy, některé týmy nesehrály ani jeden.

„Startovné do soutěží a evidenční poplatky Regionálnímu svazu stolního tenisu Prachatice se v tuto chvíli vracet nebudou, ale budou použity jako úhrada na další sezonu. Případné rozdíly budou doplaceny, popřípadě vráceny po zpracování podkladů pro sezonu 2021 – 2022,“ vzkazuje týmům Jiří Čejka.

Soutěže na Prachaticku patří dlouhodobě k těm nejpočetnějším na jihu Čech. Ve třech výkonnostních skupinách zde bylo do právě zrušené sezony zařazeno 28 týmů. další týmy pak hrály soutěže krajské.