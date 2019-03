OPI: TTC Zálezly – Tatran Volary 9:9. R. Martínek 4, Jar. Trojan 3, V. Silovský 1, debl – P. Vairich 3, O. Fabián a K. Hrdonka 2, J. Steinbach 1, debl.



1. TJ Sokol Lhenice B 12 11 0 1 0 128:88 ⋌34

2. SK H.B. mostové jeřáby PT 13 10 1 2 0 142:92 ⋌34

3. Ederstav Prachatice 10 7 1 2 0 105:75 ⋌25

4. TJ Netolice A 11 5 2 4 0 110:88 ⋌23

5. TTC Zálezly 14 3 2 9 0 111:141 22

6. TJ Slávia Prachatice A 12 5 0 7 0 100:116 22

7. TJ Sokol Lhenice C 12 2 3 7 0 98:118 ⋌19

8. Seaquist Löffler Čkyně 10 4 1 5 0 91:89 ⋌19

9. TJ Šumavan Vimperk B 11 2 3 6 0 84:114 ⋌18

10. KST Tatran Volary 11 1 3 7 0 75:123 ⋌16

OPII: Slávia Prachatice B – Sokol Lhenice D 12:6. M. Mezera, J. Kozel a J. Houška 3, K. Stolz 2, debl – A. Dubravcová 4, E. Dubravcová 1, debl.



Křišťál Lenora – Netolice B 13:5. M. Hlouška a V. Kovář 4, P. Filuš 3, debly – F. Penc 2, T. Havel, L. Havel a A. Krbeček.

Arbore Volary – Rohanov 10:8. V. Zajac a F. Lorenčík 4, J. Štolka 1, debl – M. Rychtář, R. Rejšek, P. Šťastný 2, J. Rychtář 1, debl.



1. ST Křišťál Lenora 11 10 1 0 0 138:60 ⋌32

2. TJ Slávia Prachatice B 10 7 0 3 0 117:63 ⋌24

3. TTC Libín Prachatice D 9 7 1 1 0 104:58 ⋌24

4. SK ARBORE Volary A 10 6 2 2 0 99:81 ⋌24

5. TJ Šumavan Vimperk C 10 4 2 4 0 98:82 ⋌20

6. SK Rohanov 11 4 0 7 0 84:114 ⋌19

7. TJ Sokol Lhenice D 10 3 0 7 0 85:95 ⋌16

8. TJ Netolice B 11 2 0 9 0 62:136 ⋌15

9. TJ ST Horní Vltavice 10 0 0 10 0 41:139 ⋌10



OPIII: Zdíkov – Netolice C 14:4. V. Voldřich 4, K. Černý, V. Míčka, T. Vlček a K. Nový 2, debly – P. Tuháček 2, A. Raška a P. Kouba 1.



1. SPV Strunkovice n. Bl. A 11 10 1 0 0 159:39 ⋌32

2. TJ Slávia Prachatice C 11 8 1 2 0 136:62 ⋌28

3. TJ Sokol Zdíkov 12 7 2 3 0 113:103 28

4. TJ Sokol Lhenice E 11 7 1 3 0 131:67 ⋌26

5. SK ARBORE Volary B 11 5 1 5 0 104:94 ⋌22

6. SK Ktiš 10 5 0 5 0 85:93 ⋌20

7. SPV Strunkovice n. Bl. B 9 2 0 7 0 71:91 ⋌13

8. TTC Libín Prachatice E 10 1 0 9 0 23:157 ⋌12

9. TJ Netolice C 11 0 0 11 0 40:156 ⋌11