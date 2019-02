Prachaticko /FOTOGALERIE/ – Okresní soutěže družstev stolních tenistů mají za sebou sérii dalších zápasů a o zajímavé výsledky není nouze.

V nejvyšší okresní soutěži se pořadí stále hodně mění. První výhru má konečně Ederstav, naopak překvapivě prohrál Libín D se Svatou Maří. Lheničtí si pak smlsli na oslabeném Arbore Volary. Sezona je tedy zatím plná překvapení.



Ederstav Prachatice – TTC Zálezly 12:6. J. Vostřez 4/0, Medek 3/1, Sobotka a Urban 2/2, čtyřhry 1/1 – R. Martínek 3/1, Jar. Trojan 2/2, Silovský a Jiří Trojan 0/4, čtyřhry 1/1. Sokol Lhenice – Arbore Volary 18:0. Filip, Houška, Györi a M. Špán 4/0, čtyřhry 2/0 – Hettner, Voráček, Kutlák a Jouda 0/4, čtyřhry 0/2. Libín Prachatice D – Svatá Maří 8:10. Heinzl 4/0, Kraus 3/1, Buchlovský a Čejka 0/4, čtyřhry 1/1 – Schoř 3/1, Bielek a Fleišman 2/2, Macorlík a Vyskočil 1/1.

1. Sokol Lhenice 2 1 0 41:13 8

2. TJ Netolice 2 1 0 31:23 8

3. ST Svatá Maří 2 0 1 25:29 7

4. Ederstav Prachatice 1 1 1 28:26 6

5. Slávia Prachatice 1 1 1 26:28 6

6. TTC Zálezly 1 0 2 22:32 5

6. Libín Prachatice D 1 0 1 20:16 4

7. ARBORE Volary 0 1 2 17:37 4

6. Šumavan Vimperk 0 1 0 9:9 2

10. H.B. most. jeřáby PT 0 0 2 15:21 2



V prostřední soutěži doposud vedoucí Lenora poprvé narazila ve Volarech. Ty potvrdily, že dokáží zahrát na každého a po výhře na béčku Vimperka již jsou v čele tabulky. I v této soutěži se dá předpokládat, že se bude pořadí měnit každým kolem a těžko hledat favorita sezony.



Libín Prachatice E – Ktiš 13:5. Holub 3/0, P. Gruber 2/0, Čejka 2/1, Kudrle 1/2, Machovec 0/2, čtyřhry 2/0, skreče 3/0 – Hůrský a Jiráň 2/2, Stolz 1/3, Hečko 0/1, čtyřhry 0/2, skreče 0/3. Löffler Čkyně – Netolice B 14:4. Pěsta 4/0, Liška a Kavlík 3/1, Sváta 2/2, čtyřhry 2/0 – Penc 3/1, L. Havel 1/3, Jerhot a Vojtěšek 0/4, čtyřhry 0/2. Slávia Prachatice B – KTS Tatran Volary 9:9. Mrkvička 4/0, Schrenk 2/2, Mezera 1/3, Houška 0/4, čtyřhry 2/0 – Steinbach a Hrdonka 3/1, Vairich 2/2, Fabián 1/3, čtyřhry 0/2. KTS Tatran Volary – Lenora A 10:8. Havel a Steinbach 3/1, Vairich 2/2, Hrdonka 1/3, čtyřhry 1/1 – P. Vostřez 4/0, Filuš 2/2, Hlouška 1/3, Kovář 0/4, čtyřhry 1/1. Šumavan Vimperk B – KTS Tatran Volary 8:10. Bandík 3/1, Havlíček 1/2, Fuchs 1/3, Icha 0/4, čtyřhry 2/0, skreče 1/0 – Steinbach 4/0, Vairich 3/1, Havel 2/1, Fabián 1/3, čtyřhry 0/2, skreče 0/1.

1. KST Tatran Volary 3 1 0 43:29 11

2. Lenora 3 0 1 46:26 10

3. Šumavan Vimperk B 2 0 2 45:27 8

4. Löffler Čkyně 2 0 1 35:19 7

5. Sokol Lhenice B 2 0 1 28:26 7

6. Libín Prachatice E 2 0 0 23:13 6

7. Slávia Prachatice B 0 1 1 17:19 3

8. SK Ktiš 0 0 3 14:40 3

9. Šumavan Vimperk C 0 0 3 9:45 3

10. Netolice B 0 0 2 10:26 2



Ve spodní skupině zůstávají bez ztráty bodu jen dva týmy, které to však nebudou mít jednoduché. Zlobit bude určitě Rohanov a možná i další soupeři.



Ktiš B – Rohanov 4:14. J. Mikula 3/1, D. Mikula 0/1, P. Mikula 0/3, Kovařík a Litvanová 0/4, čtyřhry 1/1 – Šťastný 4/0, M. Rychtář a J. Rejšek 3/1, Kovářík 2/0, J. Rychtář 1/1, čtyřhry 1/1. Sokol Lhenice D – Arbore Volary B 12:6. Fišerová 4/0, Hůrský 3/1, Vondrák 2/2, Kanaloš a Halabrín st. 1/1, čtyřhry 1/1 – Veselovský 3/1, Čutka a Svintek 1/3, V. Hettner 0/4, čtyřhry 1/1. Malovice B – Slávia Prachatice C 8:10. Sloboda 3/1, T. Plojhar 2/2, Pasák a F. Novák 1/3, čtyřhry 1/1 – Pešek 4/0, Horčica 3/1, Kozel 2/2, Bárta 0/4, čtyřhry 1/1. Křišťál Lenora B – Sokol Lhenice C 11:7. Jegyinák 4/0, Jančovič 3/1, Kovář 2/2, Sekan 1/3, čtyřhry 1/1 – R. Sivera 3/1, Traxler, Pavlič a Halabrín ml. 1/3, čtyřhry 1/1. Libín Prachatice F – SPV Strunkovice nad Blanicí 10:8. P. Gruber 4/0, J. Gruber st. 3/1, Kulhánek 2/2, L. Kraus 1/3, čtyřhry 0/2 – Šnejdar a Jiráň 2/2, Trávníček a Krakovič 1/3, čtyřhry 2/0.

1. Sokol Lhenice D 3 0 0 39:15 9

2. Slávia Prachatice C 3 0 0 33:21 9

3. SK Rohanov 2 1 0 35:19 8

4. ARBORE Volary B 2 0 1 29:25 7

5. Libín Prachatice F 1 1 1 27:27 6

6. SPV Strunkovice 1 0 2 32:22 5

7. Malovice B 1 0 2 27:27 5

8. Křišťál Lenora B 1 0 2 18:36 5

9. Sokol Lhenice C 0 0 3 17:37 3

10. SK Ktiš B 0 0 3 13:41 3

Rozběhla se naplno i soutěž starších žáků. Nepůjde zde až tolik o výsledky, ale je třeba, aby mladí hráči absolvovali co nejvíce soutěžních zápasů a mohli jít výkonnostně nahoru.



Netolice – Ktiš 9:1. Havel a Krbeček 3/0, Reindl 2/1, čtyřhra 1/0 – Kováč 1/2, Dubravcová a Nídl 0/3, čtyřhra 0/1. Křišťál Lenora A – Sokol Lhenice A 1:9. Glomb 1/2, Dalík a Pěstová 0/3, čtyřhry 0/1 – Halabrín ml. a Traxler 3/0, R. Sivera 3/0, Berger 0/1, čtyřhry 1/0. Sokol Lhenice B – Křišťál Lenora A 6:4. A. Sivera 3/0, Pavlič 2/1, Stehlík 0/3, čtyřhra 1/0 – Dalík 2/1, Horáková a Zemanová 1/2, čtyřhry 0/1.

1. Sokol Lhenice A 2 0 0 15:5 6

2. Sokol Lhenice B 1 0 1 10:10 4

3. Křišťál Lenora B 1 0 0 9:1 3

4. TJ Netolice 1 0 0 9:1 3

5. Křišťál Lenora A 0 0 3 6:24 3

6. SK Ktiš 0 0 1 1:9 1

7. KST Tatran Volary 0 0 0 0:0 0