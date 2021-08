Ten odstartoval v sobotu a více než čtyřicet účastníků akce si zdokonaluje své dovednosti na dvanácti stolech až do středečního odpoledne. „Účastníci kempu jsou rozděleni do dvou skupin. Jedna je pro hráče ročníku narození 2006 a mladší, druhá naopak pro ty starší. V jedné je devatenáct hráčů, v té starší čtyřiadvacet,“ říká hlavní organizátor kempu z oddílu stolního tenisu Šumavanu Vimperk Jiří Hyka a doplňuje: „Každý den se trénuje osm hodin. Každá skupina trénuje dvakrát dvě hodiny a o náplň tréninků se starají zkušení trenéři Vladimír Martenek, Michal Vávra a Ondřej Peterka.“

Do Vimperka se sjeli stolní tenisté z celých Jižních Čech a nechybí ani ti ze zahraničí. „Převážná většina frekventantů kempu je z Prachaticka. Kromě hráčů z okresního města jsou zde místní hráči z Vimperka, dále pak z Volar, Zdíkova či Lhenic. Pak jsou zde hráči z Protivína, Písku a Soběslavi. Navíc zde máme i stolní tenisty ze dvou rakouských klubů,“ doplnil k účastníkům kempu Jiří Hyka.

Atmosféra kempu je výborná, všichni si ho užívají. „Je to super akce. Účastníci samotní si pochvalují trenéry, ti pak zase frekventanty za jejich píli a úsilí se něco nového přiučit. Byla se na nás podívat i starostka Vimperka Jaroslava Martanová a moc si pochvalovala atmosféru, jaká na kempu panuje,“ doplnil Jiří Hyka.

Pořadatelem akce je oddíl stolního tenisu Šumavan Vimperk, ale bez pomoci dalších subjektů by se takový kemp vůbec nemohl uskutečnit. „Je to tak, bez podpory Města Vimperk, Jihočeského kraje, Národní sportovní agentury a Krajského svazu stolního tenisu bychom takovou akci nemohli připravit,“ potvrzuje Jiří Hyka a doplňuje: „Pětidenní kemp vyjde každého frekventanta na dva tisíce korun. Mládežníkům přispívá na účast Jihočeský krajský svaz stolního tenisu, což je samozřejmě obrovská pomoc.“

A co na akci říká starostka Vimperka Jaroslava Martanová? „Byli jsme se na kempu podívat s místostarostou Zdeňkem Kunclem a shodli se, že je to něco neskutečného. Velkou pochvalu zaslouží Jirka Hyka, že tuto akci dal dohromady. Měl to připravené již minulý rok, ale covidová situace byla proti. Nyní to vyšlo a jsem nadšená. Je tady super atmosféra, všichni si to užívají. Díky za to, že Jirka Hyka podobnou akci ve Vimperku zorganizoval,“ pochválila organizátora kempu starostka Vimperka.

Kemp sice ve středu skončí, ale další akce stolních tenistů zde začíná hned v pátek. „Od pátku do nedělního poledne zde pořádáme další soustředění Centra talentované mládeže pro vybrané mladé stolní teisty z celého Jihočeského kraje. Je to dalších dvacet hodin tréninku. Ve Vimperku to zkrátka stolním tenisem žije dál,“ doplnil k další akci Jiří Hyka.