Do konce listopadu má být sehráno dalších pět kol a do poloviny prosince jedno další. Současná situace, která nepovoluje v naší republice amatérský sport, by tak mohla nabourat soutěže na Prachaticku, které se hrají ve třech stupních a celkem v nich nastupuje 28 družstev.

Dle tabulky Ministerstva zdravotnictví ČR jsou amatérské sportovní soutěže v současné době, kdy je stupeň PES 4, zakázány. Pokud bychom se dostali na stupeň 3, mohly by se soutěže teoreticky rozehrát, tedy včetně těch ve stolním tenise. „V tuto chvíli nemůže být řeč o tom, že by se soutěže přelosovaly. Některé týmy již mají něco odehráno,“ říká sekretář Regionálního svazu stolního tenisu Josef Brak.

Soutěže jsou nalosovány tak, že jsou v nich krátké přestávky. Ty by se daly využít k dohrávkám zápasů z října a listopadu. „Prostor tam určitě je. Konec soutěží by se mohl posunout i do poloviny května. Vše ale záleží na tom, aby byly všechny týmy ochotny soutěže dohrát a byly si ochotny v termínech dohrávek vyjít vstříc,“ apeluje na oddíly Josef Brak a pokračuje: „V okrese hrajeme hlavně pro radost, protože nás stolní tenis baví. Pokud to situace dovolí, tak bychom si to měli užívat za stoly. Tento ročník bude hodně specifický a doufejme, že se v tom dalším již vrátíme do normálu.“

Mistrovské soutěže se sice nehrají, Regionální svaz stolního tenisu Prachatice však pracuje dál. „V souladu s usnesením schůze předsednictva svazu rozšířeného o zástupce oddílů, které se konalo na začátku září, jsme v těchto dnech rozhodli o rozdělení finančního příspěvku na práci s mládeží. Celkem bylo z prostředků Regionálního sdružení stolního tenisu Prachatice do oddílů rozděleno třicet tisíc korun, které putovaly do sedmi klubů,“ uvedl sekretář svazu Josef Brak.

Zatím je odehráno

Okresní přebor I: Sokol Lhenice C – Sokol Lhenice B 1:17, Křišťál Lenora – Arbore Volary 12:6, Netolice – Aptar Čkyně / Zálezly 10:8, Libín Prachatice C – Šumavan Vimperk B 14:4, Sokol Lhenice B – Šumavan Vimperk B 7:11, Arbore Volary – Netolice 4:14, Tatran Volary – Křišťál Lenora 7:11, Sokol Lhenice B – Sokol Lhenice C 16:2.

Okresní přebor II: Slávia Prachatice B – Slávia Prachatice c 12:6, Šumavan Vimperk C – Aptar Čkyně / Zálezly B 15:3, Netolice B – sokol Zdíkov 1:17, SPV Strunkovice – Sokol Lhenice D 8:10, Sokol Lhenice D – Slávia Prachatice C 11:7, SPV Strunkovice – Netolice B 18:0 skreč, Slávia Prachatice B – libín Prachatice D 8:10, Slávia Prachatice C – Slávia Prachatice B 4:14.

Okresní přebor III: Sokol Zdíkov B – Sokol Zdíkov C 11:7, Arbore Volary B – SK Rohanov 7:11, SPV Strunkovice B – Slávia Prachatice D 7:11, Tatran Volary B – Libín Prachatice E 2:16, Libín Prachatice E – Sokol Zdíkov C 12:6, Slávia Prachatice D – Tatran Volary B 12:6, Sokol Zdíkov B – Arbore Volary B 5:13, Sokol Zdíkov C – Sokol Zdíkov B 1:17