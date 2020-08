Na začátku srpna se uskutečnilo ve vzorně připravených halách II. ZŠ Smetanova ve Vimperku letní soustředění stolních tenistů.

Mezinárodní kemp stolních tenistů ve Vimperku. | Foto: TJ Šumavan Vimperk

„I přes problémy s Covidem 19 se akce uskutečnila v plném rozsahu, podle plánu, to znamená ve dvou výkonnostně rozdílných skupinách, a to jak začátečníci, tak i pokročilí. Celkem se kempu zúčastnilo devatenáct začátečníků dětí a třiadvacet pokročilých. To vše včetně sedmi dětí či dorostenců z Jihočeského kraje nebo rakouského Štýrska. Škoda jen, že Covid, nebo pracovní povinnosti či nemoc, účast několika dalším hráčům znemožnily,“ uvedl k soustředění vedoucí akce Vladimír Martenek z TJ Šumavan Vimperk.