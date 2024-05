/FOTOGALERIE/ Oddíl stolního tenisu TJ Šumavan Vimperk uspořádal v tělocvičně ZŠ Smetanova dvoudenní krajský bodovací turnaj mladšího (U13) a staršího (U15) žactva. Všechny potěšila vysoká účast hráčů z celého kraje.

Bodovací turnaj mládeže U15 ve Vimperku. | Foto: Milan Batysta

Ve Vimperku se za dva dny představilo 61 mladých stolních tenistů. "Je to jedna z nejvyšších účastí dětí v této kategorii za celou sezonu v Jihočeském kraji," pochvaloval si ředitel turnajů Vladimír Martenek a vyzdvihl výbornou práci všech, kteří se starali o jejich hladký průběh.

První den byl na programu turnaj kateorie U13, ve které se představilo 33 hráčů a hráček. Více než třetinu tvořili zástupci oddílů z Prachaticka (po čtyřech z Vimperka, Volar a Čkyně, dva z Libína Prachatice).

Výsledky turnaje U13:

Chlapci - hlavní soutěž: 1. Alexa Jan (Sudoměřice u Bechyně). 2. Tomšů Filip (Sokol ČB), 3. Batysta Ondřej (Libín PT) a Petík Adam (Sokol ČB).

Soutěž útěchy: 1. Augusta David (Sp. Kaplice), 2. Štolka Ondřej (Arbore Volary).

Dívky - hlavní soutěž: 1 .Schwarzová Ela (Šumavan Vimperk), 2. Hynková Tereza (S. Strakonice), 3. Pojslová Michaela (Sokol Strakonice) a Fuková Klára (VS Tábor).

Soutěž útěchy: 1. Honnerová Dominika (Arbore Volary), 2.Maršánová Natálie (Vyšší Brod).

Čtyřhra chlapců: 1. Tomšů Filip - Petík Adam (Sokol ČB), 2. Šulek Šimon - Kuba Vojtěch (Sp. Kaplice).

Čtyřhra dívek: 1. Hynková Tereza - Fuková Klára (S. Strakonice - VS Tábor), 2 .Paterová Tereza - Schwarzová Ela (Š. Vimperk).

"Za zmínku stojí, že v kategorii dívek startovala celá jihočeská špička, která se neustále zlepšuje, a potěšitelné je, že vítězkou se stala domácí hráčka Ela Schwarzová," doplnil k soutěžím mladšího žactva Vladimír Martenek.

Turnaje staršího žactva se druhý den zúčastnilo 28 stolních tenistů a znovu tvořili třetinu startovního pole hráči a hráčky z Prachaticka.

Výsledky turnaje U15:

Chlapci - hlavní soutěž: 1. Rúzha Vlastimil (S. Lipí), 2. Matuš Kryštof (Sp. Kaplice), 3. Jareš Tomáš (Sokol Vodňany) a Horčica Michal (Libín Prachatice).

Soutěž útěchy: 1. Batysta Filip (Libín PT), 2. Šulek Šimon (Sp. Kaplice).

Dívky - hlavní soutěž: 1. Schwarzová Ela (Šumavan Vimperk), 2. Hynková Tereza, 3. Pojslová Michaela a Hynková Gabriela (všechny Sokol Strakonice).

Soutěž útěchy: 1. Pincová Anna, 2. Chaloupková Tereza (obě Vyšší Brod).

Čtyřhra chlapců: 1. Horčica Michal (Libín PT) - Jareš Tomáš (S. Vodňany), 2. Matuš Kryštof - Šulek Šimon (Sp. Kaplice).

Čtyřhra dívek: 1. Hynková Gabriela - Hynková Tereza (Strakonice), 2. Pavlíčková Lucie (Š. Vimperk) - Borovková Nikola (Sokol ČB).

"Celkově lze považovat celou akci za velmi úspěšnou. Po sportovní stránce byly oba turnaje výborně obsazené, až na J. Lahodnou z Jindřichova Hradce se zde představily všechny děti, které budou reprezentovat Jihočeský kraj na Letní olympiádě dětí mládeže. O to víc těší, že domácí Ela Schwarzová vyhrála oba turnaje dívek, navíc bez porážky," shrnul turnaje Vladimír Martenek a doplnil: "Do popředí se tlačí i další mladší hráčky i hráči, jež zůstávají i pro příští sezonu v kategorii U 13. Navíc se díky sponzorům a dalším podporovatelům podařilo ocenit hráče a hráčky i na nemedailových pozicích. Za to jim patří velký dík."