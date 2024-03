/FOTOGALERIE VIDEO/ Druhou březnovou sobotu se stolní tenisté sešli v Prachaticích na čtrnáctém ročníku tradičního Jarního poháru Mostové jeřáby cupu. Na třinácti stolech bojovalo na osmdesát hráčů.

Finále dvojic Aneta Dubravcová - Josef Gruber. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tentokrát měli pořadatelé z SK H.B. mostové jeřáby Prachatice plno práce turnaj do prostor prachatické sportovní haly a přilehlé herny stolního tenisu vměstnat. Oproti loňskému ročníku se totiž Jarního poháru zúčasnilo o více než dvacet hráčů více.

Na programu byly opět dvě soutěže. Tou hlavní je turnaj jednotlivců, ve kterém soutěži hráči, kteří nejsou registrováni v soutěžích ČAST a pořadateli pozvaní hráči z nejnižší okresní soutěže. Jakousi doprovodnou, ale v žádném případě méně významnou, soutěží je turnaj šestnácti pozvaných dvojic.

Z původně 54 přihlášených jednotlivců se jich do turnaje zapojilo 46. Hráli v osmi skupinách systémem každý s každým na tři vítězné sety. Podle pořadí v základních skupinách se pak hráči posunuli do čtyřčlenných skupin, ze kterých se následně rekrutovaly dvojice do soubojů o konečné pořadí.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Již základní skupiny potvrdily, že to spolufavorité, kteří se většinou umisťovali v minulých ročnících v první desítce, nebudou mít lehké. Ve velmi dobrém světle se ukázala řada nováčků v turnaji i „mladá krev“ z klubů na Prachaticku, tedy žáčci, kteří toho za stoly ještě nemají moc odehráno. Spletí zápasů ve skupinách se nakonec do finálového souboje prokousali zkušený Karel Škola z Vitějovic a mladý stolní tenista z Arbore Volary Ondřej Fučík. Vítězství pak slavil volarský hráč. Na stupních vítězů je doplnil tradiční medailista Miroslav Půbal ze Šumavských Hoštic.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Turnaj dvoučlenných týmů se hrál opět jako Memoriál Martina Pixy, dlouholetého účastníka turnaj a jeho pravidelného podporovatele. Ve čtyřech skupinách se hrálo každý s každým s tím, že byly na programu dvě dvouhry a čtyřhra. Vždy dva nejlepší páry ze skupin postoupily do vyřazovacích bojů o první až osmé místo, týmy na třetích a čtvrtých místech o deváté až šestnácté místo.

Z lítých bojů se do semifinálových soubojů probojovali obhájci titulu Jakub Klárner s Terezou Novotnou proti Martinovi Fišerovi s Anetou Dubravcovou a do druhého semifinále bratři Petr a Josef Gruberovi proti Elišce Dubravcová s Danem Bečvářem.. Obhájci titulu tentokrát skončili před branami finále, do kterého šla dvojice M. Fišer – A. Dubravcová. Ze druhého semifinále postoupili prachatičtí bratři Gruberovi. V souboji o místo třetí pak slavila bronz dvojice Klárner- Novotná.

Ve finálovém souboji nejprve porazil M. Fišer P. Grubera 3:0 a na druhém stole se odvíjela neúprosná bitva mezi A. Dubravcovou a J. Gruberem. Nakonec slavila výhru 3:2 Aneta a dvojice Sokola Lhenice mohla slavit prvenství v turnaji.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

A jak již to bývá na Jarním poháru tradicí, oceněni nebyli jen medailisté, ale úplně všichni, kteří se za stoly představili. Předávání cen se ujali senátor Tomáš Fiala společně s Vlastou Pixovou, manželkou Marina Pixy, jehož memoriál se v hale odehrával.

Zdroj: Youtube

Čtrnáctý ročník Jarního poháru je tedy již historií. Přinesl výbornou podívanou i rekordní účast v rámci jednodenního klání. Ale jak se říká, v nejlepším se má skončit, a proto ročník patnáctý, jubilejní, bude za rok zároveň i poslední.

Reportáž z turnaje vysílá program České televize ČT4 sport v premiéře ve čtvrtek 14. března ve 12.55.