/FOTOGALERIE/ Na přelomu září a října uspořádali Vimperští pro mladé stolní tenisty soustředění v Rakousku, ve Štýrsku ve městě Liezen. Myšlenka vznikla v létě při návštěvě u známých stolních tenistů, kteří jezdívali na pozvání pravidelně na letní vimperská soustředění. Ta se bohužel v posledních letech nekonala, jednak nejprve z důvodu covidu a později rekonstrukce haly.

Mladí stolní tenisté vyrazili na soustředění do Rakouska. | Foto: Poskytl Vladimír Martenek

Nabídku, která vzešla od předsedkyně místního oddílu ST paní A. Weichbold jsme přijali a akci uspořádali. Místní oddíl nám nabídl stoly i zázemí zdarma, jen hodiny jsme museli místnímu Gemeinde zaplatit. Ale alespoň se povedlo dojednat nižší hodinovou taxu.

Mladí stolní tenisté vyrazili na soustředění do Rakouska.Zdroj: Poskytl Vladimír MartenekZúčastnilo se celkem 10.dětí z Vimperku, Prachatic, Volar a Strakonic spolu s doprovodem trenérů a rodičů. Těmto dětem patří v poslední době přední umístění na krajských akcích v jejich věkových kategoriích. Na KP družstev počátkem roku byly dívky v U13 stříbrné, chlapci získali bronz a i v jednotlivcích vozí všechny děti pravidelně medaile. Do Rakouska s námi nejela pouze naše nejlepší hráčka Ela Schwarzová (U13 - jednička v kraji), která reprezentovala oddíl Šumavanu Vimperk na BTM kategorie A v Ostravě. .Prachatické i strakonické děti jsou řádnými členy našeho oddílu stolního tenisu, proto také jely s námi. S námi se účastnili mladí hráči a hráčky z Volar. Tomuto oddílu bych rád obzvláště poděkoval, protože s ním byla vynikající spolupráce v době rekonstrukce tělocvičny. Vedení Arbore nám vyšlo v ústrety a díky jejich pomoci jsme u nich jak v loňském roce, tak i letos o prázdninách mohli zdarma i s jejich trenérskou výpomocí trénovat. A projevuje se to i na výsledcích.

Program soustředění byl poměrně nabitý. Při cestě do Lieznu jsme navštívili historické město Hallstatt, známé po celém světě solnými doly i historickými domy. V Číně postavili dokonce kopii tohoto města. Krásné město leží u Hallstatského jezera mezi horami. Další zastávkou byl Obertraun a místní BSFZ, což je jedno z nejlepších sportovních center v celém Rakousku. Děti byly nadšené a dostaly slib, ,že zde také něco uspořádáme.

Poté jsme cestovali do městečka Wörschach, kde jsme byli všichni ubytovaní a stravovali jsme se zde. Po krátkém odpočinku následoval dvou a půl hodinový trénink přímo v Lieznu.

Mladí stolní tenisté vyrazili na soustředění do Rakouska.Zdroj: Poskytl Vladimír MartenekDruhý den dopoledne jsme v rámci kondičního tréninku absolvovali výstup na místní atrakci „Wörschachklamm“, což je malý vodopád mezi skalami a následně caa hodinový výstup na zříceninu hradu „Wolkenstein“. Odpoledne byl na programu opět trénink 2,5 hodiny. Večer po tréninku jsme chtěli dětem dopřát změnu a zamluvili večeři v restauraci “Sajado“ v obchodním centru Eli. V restauraci je možné za určitou sumu výbírat si jídlo podle chuti nebo si jej nechat i z vybraných surovin připravit a to formou „co sníš-to sníš“.

Třetí den jsme dopoledne absolvovali velmi vydařený tříhodinový trénink zakončený aerobikem s hudbou pod vedením V. Honnerové z Volar. Po obědě jsme vyrazili na plánovaný relax do bazénu „Grimming Therme“ v Bad Mitterndorfu, na který se děti velmi těšily. Nejprve nás čekalo zklamání, jelikož lázně byly plně obsazené, ale operativně jsme zajistili náhradu v krásném městě Bad Ischl v „Eurothermen Resort“, kde si naši svěřenci vše plně užili.

Mladí stolní tenisté vyrazili na soustředění do Rakouska.Zdroj: Poskytl Vladimír MartenekV den odjezdu jsme ještě trénovali, uspořádali jsme závěrečný turnaj se sladkými cenami. Vítězem se stal Ondra Batysta před Terezkou Paterovou, třetí skončil Filip Batysta. Před zakončením soustředění se s námi přišel rozloučit zástupce oddílu WSV Liezen Ernst Donaubauer, popřál všem hodně zdraví i sportovních úspěchů a pozval naše děti i na příští rok. My jsme na oplátku pozvali zase místní hráče na naše letní soustředění, které snad po dvou letech opět budeme moci konečně příští léto uspořádat.

Soustředění považuji za velice vydařené, stmelil se kolektiv, velmi dobře a kvalitně proběhly všechny tréninky, děti se seznámily s novým prostředím a mají nové a hezké zážitky. Finanční náklady nesly především rodiny dětí, ale chci velice poděkovat za podporu vedení TJ Šumavan, Městu Vimperk, Jihočeskému kraji a Národní sportovní agentuře Díky pomoci s úhradou technických nákladů za nájemné haly, společné vstupy apod. jsme mohli výdajům rodičů trochu ulehčit. Dík patří všem kolem mne, kteří se na trénování a organizaci podíleli, hlavně pak paní V. Honnerové a J. Štolkovi za asistenci i všem ostatním přítomným za dohled nad dětmi, abychom vše zvládli bez úhony a v pořádku.

Autor: Vladimír Martenek, trenér