/FOTOGALERIE/ Soutěže družstev stolních tenistů na Prachaticku pokračovaly další sadou zápasů. Regionální přebor I vede Aptar Čkyně / Zálezly, dvojku pak béčko Sokola Zdíkov.

Pokračovaly okresní soutěže za zelenými stoly. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

Dohrávky 5. kola:

Aptar Čkyně / Zálezly – Sokol Lhenice C 12:6. P. Jirotka 4, R. Martínek 3, Jar. Trojan 2, M. Kavlík, debly – D. Bečvář 3, J. Dejmek 2, I. Kanaloš 1.

Netolice – Slávia Prachatice B 9:9. M. Krbeček 4, M. Pižl 2, L. Havel a J. Bromová 1, debl – J. Brak a A. Pešek 3, V. Šulec 2, debl.

Arbore Volary – Tatran Volary 8:10. J. Štolka 3, V. Špeta 2, F. Kutlák a J. Friedecký 1, debl – J. Steinbach a P. Vairich 3, M. Sedlák 2, V. Kovář 1, debl.

6. kolo:

Slávia Prachatice – Aptar Čkyně / Zálezly 5:13. P. Chochol 2, J. Kozel a J. Mrkvička 1, debl – P. Jirotka a Jar. Trojan 4, R. Martínek 3, M. Kavlík 1, debl.

Tatran Volary – Křišťál Lenora 9:9. O. Fabián a J. Steinbach 3, M. Sedlák 2, V. Kovář 1 – P. Filuš 4, M. Hlouška 2, J. Voráček 1, debly.

Slávia Prachatice B – Arbore Volary 14:4. J. Brak, M. Mezera a V. Šulec 4, A. Pešek 1, debl – O. Fučík, J. Štolka a V. Špeta 1, debl.

Sokol Zdíkov – Libín Prachatice D 13:5. Z. Martan 4, F. Kraml 3, K. Černý a O. Kraml 2, debly – J. Čejka 3, J. Medek 2.

Sokol Lhenice C – Netolice nehlášeno.

1. Aptar Čkyně / Zálezly 6 0 0 84:24 18

2. Libín Prachatice D 5 0 0 1 74:34 16

3. Sokol Zdíkov 5 0 0 70:20 15

4. Netolice 3 1 1 50:40 12

5. Tatran Volary 2 1 3 41:67 11

6. Šumavan Vimperk B 2 0 3 53:37 9

7. Slávia Prachatice B 1 1 4 34:74 9

8. Slávia Prachatice 1 1 3 38:52 8

9. Křišťál Lenora 0 2 3 25:65 7

10. Arbore Volary 0 1 4 29:61 6

11. Sokol Lhenice C 0 1 3 24:48 5

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

Dohrávka 4. kola:

Sokol Lhenice D – Libín Prachatice E 9:9. I. Kanaloš, M. Jírovec, V. Kučera a L. Vondrák 2, debl – J. Kačer a M. Sova 3, J. Gruber a Š. Erban 1, debl.

5. kolo:

Tatran Volary B – Sokol Zdíkov C 18:0. P. Prokeš, V. Kubát, J. Capůrka a L. Hýbner 4, debly.

ST Vitějovice – Sokol Zdíkov B 2:16. M. Gruber 2 – F. Kraml a A. Lutovský 4, F. Žlábek a P. Mühlhauser 3, debly.

Aptar Čkyně / Zálezly B – Sokol Lhenice D 2:16. J. Liška a V. Silovský 1 – M. Jírovec a I. Kanaloš 4, L. Vondrák a V. Kučera 3, debly.

Libín Prachatice E – Arbore Volary C 11:7. M. Sova 4, J. Gruber a O. Batysta 3, debl – J. Svintek a O. Fučík 2, M. Honner a Š. Šebest 1.

SPV Strunkovice – Slávia Prachatice C 11:7. J. Jiráň 4, V. Trávníček, N. Diviš II a I. Novotný 2, debl – J. Houška 3, V. Carvan 2, P. Břicháček, debl.

1. Sokol Zdíkov B 5 0 0 78:12 15

2. Sokol Lhenice D 4 1 0 59:31 14

3. Slávia Prachatice C 3 0 1 44:28 10

4. SPV Strunkovice 2 1 2 38:52 10

5. Libín Prachatice E 2 1 1 41:31 9

6. Aptar Čkyně / Zálezly B 2 1 1 35:37 9

7. Arbore Volary C 2 0 3 42:48 9

8. Tatran Volary B 1 0 4 44:46 7

9. ST Vitějovice 1 0 4 30:60 7

10. Arbore Volary B 1 0 3 27:45 6

11. Sokol Zdíkov C 0 0 4 12:60 4