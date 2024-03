/FOTOGALERIE/ Soutěže družstev stolních tenistů za uplynulý týden moc nepokročily. Některé zápasy jsou odloženy, nebo je domácí oddíly všas nehlásí. Tabulky jsou pak trochu zkreslené. To nic nemění na tom, že o postup z RPI bojují Zdíkov se Zálezly a husto je i na spodku tabulky.

Pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

19. kolo:

Šumavan Vimperk B – Slávia Prachatice B odloženo na 22. března.

20. kolo:

Slávia Prachatice – Křišťál Lenora 10:8. P. Chochol a J. Kozel 3, L. Schrenk 2, debly – L. Bandík 3, M. Hlouška a P. Filuš 2, J. Voráček 1.

Sokol Lhenice C – Šumavan Vimperk B nehlášeno.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

18. kolo:

Arbore Volary B – SPV Strunkovice 4:14. J. Friedecký 3, F. Kutlák – V. Novák 4, J. Jiráň a I. Novotný 3, M. Diviš II 2, debly

20. kolo:

Sokol Zdíkov C – Aptar Čkyně / Zálezly B 5:13. A. Potužník 2, V. Vondráček a J. Vozandych 1, debl – L. Beyvl 4, l. Provod a V. Silovský 3, J. Liška 2, debl.

Slávia Prachatice C – Sokol Lhenice D 11:7. J. Houška, P. Břicháček a V. Carvan 3, L. Lang 1, debl – I. Kanaloš 3, L. Vondrák 2, Z. Luxová 1, debl.

Sokol Zdíkov B – Arbore Volary C 14:4. F. Kraml 4, V. Mička a F. Žlábek 3, A. Lutovský 2, debly – O. Fučík 3, M. Honner 1.

Arbore Volary B – Libín Prachatice E odloženo na 9. dubna.

Tatran Volary B – ST Vitějovice nehlášeno.

