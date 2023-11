/FOTOGALERIE/ Okresní soutěže stolních tenistů na Prachaticku rychle pádí kupředu. Mají odehraná další dvě kola. Zde jsou aktuální výsledky a tabulky.

Pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

Dohrávky 6. kolo:

Sokol Lhenice C – Netolice 10:8. D. Bečvář 4, I. Kanaloš 3, V. Špán 2, J. Dejmek 1 – P. Nohava, M. Krbeček a M. Pižl 2, debly.

Výsledky 7. kola:

Aptar Čkyně / Zálezly – Sokol Zdíkov 12:6. Jar. Trojan 4, P. Jirotka a R. Martínek 3, M. Kavlík 1, debl – Z. Martan 3, K. Černý a F. Kraml 1, debl.

Netolice – Slávia Prachatice 7:11. M. Krbeček 4, P. Nohava a M. Pižl 1, debl – J. Kozel a P. Chochol 3, J. Houška a J. Mrkvička 2, debl.

Arbore Volary – Sokol Lhenice C 5:13. J. Friedecký 2, F. Kutlák, F. Hettner a V. Špeta 1 – J. Dejmek 4, V. Špán a I. Kanaloš 3, V. Kučera 1, debly.

Křišťál Lenora – Slávia Prachatice B 5:13. P. Filuš 3, M. Hlouška 2 – J. Brak, M. Mezera a A. Pešek 3, V. Šulec 2, debly.

Šumavan Vimperk B – Tatran Volary 12:6. J. Sedlák 4, V. Skýpala 3, F. Schwamberger 2, P. Šťastný 1, debly – J. Steinbach 3, M. Sedlák 2, P. Vairich 1.

Výsledky 8. kola:

Slávia Prachatice – Arbore Volary 15:3. P. Chochol a L. Schrenk 4, J. Mrkvička 3, J. Houška 2, debly – F. Kutlák, J. Friedecký a V. Špeta 1.

Slávia Prachatice B – Šumavan Vimperk B 7:11. J. Brak 3, A. Pešek 2, M. Mezera a V. Šulec 1 – J. Sedlák 4, V. Skýpala a L. Křivánek 2, P. Šťastný 1, debly.

Sokol Zdíkov – Netolice 15:3. Z. Martan, K. Nový, O. Kraml a K. Černý 3, A. Lutovský 1, debly – P. Nohava 2, M. Krbeček 1.

Sokol Lhenice – Křišťál Lenora nehlášeno.

Libín Prachatice D – Aptar Čkyně / Zálezly odloženo.

Aktuální tabulku najdete ZDE.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

6. kolo:

Arbore Volary C – Aptar Čkyně / Zálezly B 7:11. O. Fučík 3, V. Svintek a J. Svintek 2 – J. Liška 3, L. Beyvl, V. Silovský a Jiří Trojan 2, debly.

Sokol Zdíkov B – Libín Prachatice E 17:1. A. Lutovský, F. Kraml a F. Žlábek 4, V. Míčka 3, debly – P. Gruber 1.

Slávia Prachatice C – ST Vitějovice 11:7. V. Carvan, J. Houška a P. Břicháček 3, L. Lang 1, debl – M. Gruber 4, Z. Schwager a V. Šanda 1, debl.

Sokol Zdíkov C – SPV Strunkovice 4:14. V. Vondráček 2, V. Voldřich a A. Potužník 1 – V. Novák a M. Diviš II 4, J. Jiráň 3, V. Trávníček 1, debly.

Arbore Volary B - Tatran Volary B 6:12. F. Hettner a F. Kutlák 2 J. Friedecký 1, debl – J. Capůrka 4, P. Prokeš a V. Kubát 3, L. Hýbner, debl.

7. kolo:

ST Vitějovice – Sokol Zdíkov C 15:3. M. Gruber 4, Z. Schwager, K. Škola a P. Valenta 3, debly – V. Voldřich 3.

Libín Prachatice E – Slávia Prachatice C 7:11. M. Sova 4, J. Kačer 3 – J. Houška 3, V. Carvan, P. Břicháček a V. Šulec 2, debly.

Aptar Čkyně / Zálezly B – Sokol Zdíkov B 2:16. J. Liška a V. Silovský 1 – A. Lutovský, F. Kraml a F. Žlábek 4, V. Mička 2, debly.

Sokol Lhenice D – Arbore Volary C 12:6. I. Kanaloš a M. Jírovec 4, L. Vondrák 3, debl – J. Svintek 2, M. Honner, O. Fučík a Š. Šebest 1, debl.

SPV Strunkovice – Arbore Volary B nehlášeno.

Aktuální tabulku najdete ZDE.