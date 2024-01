/FOTOGALERIE/ Okresní soutěže družstev stolních tenistů na Prachaticku mají za sebou další blok mistrovských utkání. Ve vyšší soutěži pokračuje souboj týmů Zdíkova a Čkyně / Zálezly o postup do kraje. V nižší soutěži získává náskok zdíkovské béčko.

Pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

Dohrávka 12. kola:

Šumavan Vimperk B – Libín Prachatice D 11:7. F. Schwamberger a J. Sedlák 3, P. Šťastný 2, V. Skýpala 1, debly – J. Čejka 4, J. Kačer 2, M. Sova 1.

Dohrávky 13. kola:

Aptar Čkyně / Zálezly – Vimperk B 12:6. R. Martínek 4, P. Jirotka 3, Jar. Trojan 2, M. Kavlík 1, debly – M. Holub 3, V. Skýpala 2, F. Schwamberger 1.

Slávia Prachatice – Sokol Lhenice C 11:7. V. Carvan a L. Schrenk 3, J. Houška a P. Chochol 2, debl – D. Bečvář 4, V. Špán a I. Kanaloš 1, debl.

14. kolo:

Křišťál Lenora – Arbore Volary 8:10. P. Filuš, M. Hlouška a L. Bandík 2, P. Jegyinák 1, debl – F. Lorenčík 4, J. Štolka 3, V. Špeta a V. Zajac 1, debl.

Sokol Lhenice C – Sokol Zdíkov 2:16. J. Dejmek a D. Bečvář 1 – Z. Martan a K. Černý 4, K. Nový a O. Kraml 3, debly.

Tatran Volary – Zálezly / Čkyně a Šumavan Vimperk B – Netolice nehlášeno.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

12. kolo:

Aptar Čkyně / Zálezly B – SPV Strunkovice stále nehlášeno.

13. kolo:

Arbore Volary B – Sokol Zdíkov B 1:17. V. Čutka 1 – F. Kraml, V. Míčka a P. Mühlhauser 4, A. Lutovský 3, debly.

Sokol Zdíkov C – Slávia Prachatice C 3:15. A. Potužník, J. Vozandych a V. Vondráček 1, J. Houška a P. Břicháček 4, V. Carvan 3, L. Lang 2.

SPV Strunkovice – Sokol Lhenice D 9:9. I. Novotný a M. Diviš 3, V. Novák 2, debl – M. Jírovec 4, V. Kučera 2, I. Kanaloš a L. Vondrák 1, debl.

ST Vitějovice – Aptar Čkyně / Zálezly B odloženo na 1.2.

Tatran Volary B – Arbore Volary C odloženo na 9.2.

