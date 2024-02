/FOTOGALERIE/ Další sadou utkání pokračovaly mistrovské soutěže družstev stolních tenistů na Prachaticku. Ve vyšší soutěži pokračuje postupový souboj Zdíkova a týmu Čkyně / Zálezly, v nižší soutěži si béčko Zdíkova možná vytvořilo rozhodující náskok.

Pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

Tentokrát byla na programu jediná dohrávka, jinak měla soutěž krátkou přestávku. Dohráno je kompletních 15 kol.

Dohrávka 14. kola:

Šumavan Vimperk B – Netolice 14:4. L. Křivánek, I. Icha, V. Skýpala a J. Sedlák 3, debly – M. Krbeček 4.

Aktální tabulka je ZDE.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

Ve spodní skupině je stále odloženo několk duelů a další dva přibyly po aktuálním kole

12. kolo:

Aptar Čkyně / Zálezly B – SPV Strunkovice odloženo na 13.2.

13. kolo:

ST Vitějovice – Aptar Čkyně / Zálezly B 12:6. M. Gruber 4, V. Šanda 3, F. Pokorný 2, J. Zimandl 1, debly – Jiří Trojan 3, L. Provod 2, L. Beyvl 1.

Tatran Volary B – Arbore Volary C odloženo na 9.2.

14. kolo:

Arbore Volary C – SPV Strunkovice odloženo na 2. února.

15. kolo:

Libín Prachatice E – Sokol Lhenice D 12:6. P. Gruber 4, M. Sova 3, J. Gruber 2, Š. Erban 1, debly – M. Jírovec, I. Kanaloš a L. Vondrák 2.

Arbore – Volary B – Sokol Zdíkov C 11:7. F. Hettner a J. Friedecký 4, F. Kutlák 1, debly – V. Vondráček, V. Voldřich a A. Potužník 2, J. Vozandych 1.

SPV Strunkovice – Sokol Zdíkov B 4:14. I. Novotný 2, V. Novák a J. Jiráň 1 – A. Lutovský a P. Mühlhauser 4, F. Kraml 3, V. Míčka 1, debly.

ST Vitějovice – Arbore Volary C nehlášeno.

Tatran Volary B – Slávia Prachatice C nehlášeno.

Aktuální tabulka je ZDE.