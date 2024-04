/FOTOGALERIE/ Okresní soutěže družstev stolních tenistů zatáhly oponu dalšího soutěžního ročníku. Nakonec vše dopadlo tak, jak naznačoval vývoj obou soutěží. O vítězství béčka Zdíkova v RPII nebylo již dlouho pochyb, vítězství a postup nakonec dotáhlo i áčko tohoto klubu v RPI

Pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

Na programu již byly jen poslední dvě dohrávky, ale o to důležitější. Favorité však žádné překvapení nedopustili, a tak se poprvé v historii podívá do krajské soutěže oddíl Sokola Zdíkov. Do nejnižší soutěže sestupují týmy Netolic a Lenory

Dohrávky:

Čkyně / Zálezly – Arbore Volary 14:4. Jirotka 4, R. Martínek, Jar. Trojan a Kavlík 3, debl – Štolka 2, Špeta, debl.

Zdíkov – Vimperk B 14:4. Černý, Nový, O. Kraml a Martan 3, debly – Skýpala 3, Icha.

Konečná tabulka je ZDE

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

V nižší soutěži šlo v dohrávkách již jen o kosmetické úpravy v tabulce. I zde kraloval Sokol Zdíkov a druhým postupujícím je déčko Sokola Lhenice.

Dohrávky:

Arbore Volary C – Slávia PT C 6:12. Fučík 3, Honner a Šebest, debl – Houška 4, Carvan 3, Břicháček a Lang 2, debl.

Tatran Volary B – Čkyně / Zálezly B 7:11. Kubát a Capůrka 3, debl – Liška 4, Provod, Silovský a Beyvl 2, debl.

Strunkovice – Libín PT E 8:10. Novák, Diviš a Novotný 2, Jiráň, debl - Kačer a Sova 4, J. Gruber, debl.

Konečná tabulka je ZDE

O postupujících a sestupujících je po této sezoně rozhodnuto, jak však budou skutečně soutěže v další sezoně vypadat, rozhodne až aktiv klubů z okresních soutěží. Již během sezony totiž některé kluby avizovaly rušení některých týmů. Na druhé straně se však mohou objevit nové týmy s řadou nadějných mládežníků ve svém středu. Na obsazení soutěží do sezony 2024/25 si tedy ještě počkejme.