Další sadu zápasů mají za sebou stolní tenisté v okresních soutěžích družstev. Na prvních místech obou tabulek se již pevně uchytily celky Sokola Zdíkov a pokud se nestane nic překvapivého, získají double.

Pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

Dohrávky 18. kola:

Tatran Volary – Šumavan Vimperk B 7:11. P. Vairich 3, M. Sedlák a J. Steinbach 1, debly – J. Sedlák, P. Šťastný a V. Skýpala 3, F. Schwamberger 2.

Slávia Prachatice B – Křišťál Lenora 5:13. J. Brak 2, M. Mezera a A. Pešek 1, debl – P. Filuš a L. Bandík 4, M. Hlouška 3, P. Jegyinák 1, debl.

19. kolo:

Arbore Volary – Slávia Prachatice 9:9. J. Štolka 4, F. Lorenčík 2, V. Zajac a O. Fučík 1, debl – P. Chochol a J. Kozel 3, J. Mrkvička a L. Schrenk 1, debl.

Netolice – Sokol Zdíkov 3:15. M. Krbeček 2, debl – Z. Martan a O. Kraml 4, K. Nový a K. Černý 3, debl.

Aptar Čkyně / Zálezly – Libín Prachatice D odloženo na 12. března.

Křišťál Lenora – Sokol Lhenice C odloženo na 13. března.

Šumavan Vimperk B – Slávia Prachatice B nehlášeno.

Předehrávka 20. kola:

Libín Prachatice D – Netolice 15:3. J. Čejka 4, J. Kačer, M. Kudrle a J. Medek 3, debly – M. Krbeček 2, 1x skreč.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

18. kolo:

Sokol Zdíkov C – ST Vitějovice 9:9. A. Potužník 3, V. Vondráček a J. Vozandych 2, V. Voldřich 1, debl – M. Gruber 4, V. Šanda 3, J. Zimandl 1, debl.

Sokol Zdíkov B – Aptar Čkyně / Zálezly B 15:3. A. Lutovský a F. Kraml 4, V. Mička 3, F. Žlábek 2, debly – L. Provod, J. Liška a V. Silovský 1.

Slávia Prachatice C – Libín Prachatice E odloženo na 11. března.

Arbore Volary C – Sokol Lhenice D odloženo na 13. března.

Arbore Volary B – SPV Strunkovice nehlášeno.

19. kolo:

Libín Prachatice E – Sokol Zdíkov C 13:5. M. Kudrle 4, F. Batysta a J. Gruber 3, Š. Erban 2, debl – V. Voldřich, V. Vondráček, A. Potužník a J. Vozandych 1, debl.

Předehrávka 22. kola:

Arbore Volary B – Sokol Lhenice D 6:12. Debl, 5x skreč – M. Jírovec, I. Kanaloš a L. Vondrák 4.

