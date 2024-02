/FOTOGALERIE/ Okresní soutěže družstev stolních tenistů tentokrát pokročily jen o malý krůček. Aktuální tabulky obou soutěží zkresluje řada odložených utkání.

Pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů. | Foto: Zdeněk Formánek

REGIONÁLNÍ PŘEBOR I

Do souboje celků Zdíkova a spojeného klubu Čkyně / Zálezly začíná promlouvat i déčko prachatického Libína. O to zajímavější může závěr sezony v boji o postup do kraje být.

16. kolo:

Slávia Prachatice B – Netolice 13:5. A. Pešek 4, M. Mezera 3, P. Břicháček a V. Šulec 2, debly – M. Krbeček 3, J. Bromová a L. Havel 1.

Slávia Prachatice – Libín Prachatice D 4:14. L. Schrenk 2, J. Mrkvička 1, 1x skreč – J. Čejka a Z. Novák 4, J. Kačer a Medek 2, debly.

Sokol Lhenice C – Aptar Čkyně / Zálezly nehlášeno.

Šumavan Vimperk B – Křišťál Lenora nehlášeno.

Tatran Volary – Arbore Volary odloženo na 16. února.

Předehrávka 17. kola:

Aptar Čkyně / Zálezly – Slávia Prachatice 16:2. P. Jirotka, M. Martínek a Jar. Trojan 4, M. Kavlík 2, debly – P. Chochol a V. Carvan 1.

Aktuání tabulka je ZDE.

REGIONÁLNÍ PŘEBOR II

Náskok béčka Zdíkova na čele tabulky se zdá být pro boj o postup dostatečný, zvláště když má lídr zápas k dobru.

12. kolo:

Aptar Čkyně / Zálezly B – SPV Strunkovice odloženo na 13.2.

13. kolo:

Tatran Volary B – Arbore Volary C odloženo na 9.2.

Dohrávka 14. kola:

Arbore Volary C – SPV Strunkovice 8:10. V. Svintek 3, O. Fučík 2, J. Svintek a M. Honner 1, debl – J. Jiráň 4, V. Novák 3, I. Novotný 2, debl.

15. kolo:

ST Vitějovice – Arbore Volary C 9:9. M. Gruber 4, F. Pokorný 2, Z. Schwager a V. Šanda 1, debl – M. Honner a O. Fučík 3, J. Svintek 2.

Tatran Volary B – Slávia Prachatice C 5:13. M. Sedlák 4, J. Capůrka 1 – J. Houška, P. Břicháček a V. Carvan 3, L. Lang 2, debly.

Předehrávka 16. kola:

Sokol Lhenice D – Aptar Čkyně / Zálezly B 13:5. I. Kanaloš a M. Jírovec 4, V. Kučera 2, Z. Luxová 1, debly – L. Provod a L. Beyvl 2, V. Silovský 1.

Aktuální tabulka je ZDE.