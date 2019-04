OKRESNÍ PŘEBOR I

Čkyně – Zálezly nehlášeno. Zálezly – Lhenice B 5:13. Jar. Trojan a R. Martínek 2, debl – M. Špán 4, I. Fišerová a M. Halabrín st. 3, E. Dubravcová 2, debl. Lhenice C – Slávia Prachatice 7:11. R. Sivera a V. Hůrský 3, debl – K. Stolz 4, J. Kozel, R. Horčica a L. Schrenk 2, debl. Netolice – Volary 12:6. M. Krbeček 4, P. Nohava a T. Havel 3, P. Martan 2 – P. Vairich 3, J. Steinbach 1, debly. Čkyně – Lhenice B 5:13. P. Jirotka, O. Bielek, V. Sváta a J. Pěsta 1, debl – M. Halabrín st. a I. Fišerová 4, M. Špán 3, E. Dubravcová 1, debl.

1. Sokol Lhenice B 18 16 1 1 0 ⋌201:123 51

2. Most. jeřáby PT 18 13 2 3 0 ⋌194:130 46

3. Ederstav PT 18 11 5 2 0 ⋌185:139 45

4. TJ Netolice 18 11 3 4 0 ⋌187:137 43

5. Slávia PT 18 7 0 11 0 ⋌150:174 32

6. Vimperk B 18 5 3 10 0 ⋌138:186 31

7. Sokol Lhenice C 18 4 3 11 0 ⋌147:177 29

8. Löffler Čkyně 17 4 3 10 0 ⋌143:163 28

9. Tatran Volary 18 2 4 12 0 ⋌128:196 26

10. TTC Zálezly 17 3 2 12 0 ⋌129:177 25

OKRESNÍ PŘEBOR II

Lhenice D – Horní Vltavice 14:4. E. Dubravcová, A. Dubravcová a T. Novotná 4, J. Novotná 1, debl – Š. Sekan, Z. Sekan a A. Kříž, debl. Vimperk C – Slávia Prachatice B 9:9. T. Ryska, J. Havlíček, F. Schwamberger a M. Holub 2, debl – J. Kozel 3, J. Houška a M. Mezera 2, K. Stolz 1, debl. Rohanov – Lhenice D 4:14. J. Rejšek 2, P. Šťastný 1, debl – A. Dubravcová a J. Novotná 4, K. Fišerová 3, E. Dubravcová 2, debl. Lenora – Horní Vltavice 14:4. M. Hlouška, P. Filuš a I. Blaško 4, P. Jegyinák 1, debl – A. Kříž, Š. Sekan a Z. Sekan 1, debl.

Konečná tabulka:

1. Křišťál Lenora 16 15 1 0 0 ⋌204:84 47

2. Libín Prach. D 16 12 2 2 0 ⋌189:99 42

3. ARBORE Volary 16 9 4 3 0 ⋌155:133 38

4. Slávia Prach. B 16 10 1 5 0 ⋌185:103 37

5. Šum. Vimperk C 16 7 3 6 0 ⋌152:136 33

6. Sokol Lhenice D 16 6 1 9 0 ⋌143:145 29

7. SK Rohanov 16 5 0 11 0 ⋌116:172 26

8. TJ Netolice B 16 2 0 14 0 ⋌84:204 20

9. ST Horní Vltavice 16 0 0 16 0 ⋌68:220 16

OKRESNÍ PŘEBOR III

Ktiš – Arbore Volary B nehlášeno. Netolice C – Ktiš nehlášeno. SPV Strunkovice A – Arbore Volary B 18:0 kontumace. Arbore Volary B – Lhenice E 3:15. J. Friedecký, F. Kutlák a V. Čutka 1 – T. Novotná a K. Fišerová 4, J. Březinová 3, J. Novotná 2, debly. Slávia Prachatice C – Ktiš 10:8. J. Kozel 4, V. Carvan a L. Lang 2, P. Břicháček 1, debl – V. Hůrský a J. Mikula 3, J. Kovařík 1, debl. Netolice C – Lhenice E nehlášeno. Lhenice E – Slávia Prachatice C 14:4. T. Novotná a J. Novotná 4, J. Březinová 3, K. Fišerová 1, debly – V. Carvan 2, P. Břicháček a L. Lang. SPV Strunkovice A – Zdíkov 11:7. M. Šnejdar a J. Jiráň 3, J. Krakovič a I. Novotný 2, debl – K. Nový 4, K. Černý a F. Kraml 1, debl. Ktiš – SPV Strunkovice B nehlášeno.

1. Strunkovice A 16 15 1 0 0 ⋌239:49 47

2. Sokol Lhenice E 15 11 1 3 0 ⋌189:81 38

3. TJ Sokol Zdíkov 16 10 2 4 0 ⋌164:124 38

4. Slávia Prach. C 16 10 1 5 0 ⋌170:118 37

5. ARBORE Volary B 15 6 1 7 1 ⋌127:143 27

6. Strunkovice B 15 5 0 10 0 ⋌129:141 25

7. SK Ktiš 13 6 0 6 1 ⋌103:129 24

8. Libín Prach. E 16 2 0 14 0 ⋌54:234 20

9. TJ Netolice C 14 0 0 14 0 ⋌47:203 14