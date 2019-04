OKRESNÍ PŘEBOR I

Tatran Volary – Ederstav Prachatice 8:10. K. Hrdonka, P. Vairich a J. Steinbach 2, O. Fabián 1, debl – J. Medek a J. Novák 3, V. Urban 2, P. Valenta 1, debl. Löffler Čkyně – Ederstav Prachatice 9:9. P. Jirotka 3, O. Bielek 2, V. Sváta a J. Pěsta 1, debly – P. Valenta 4, J. Vostřez 3, J. Medek 2. Tatran Volary – Sokol Lhenice C 11:7. P. Vairich 4, K. Hrdonka 3, J. Steinbach 2, O. Fabián 1, debl – R. Sivera 3, V. Hůrský 2, I. Kanaloš 1, debl. Šumavan Vimperk B – Sokol Lhenice B 4:14. J. Hyka 2, I. Icha a J. Fuchs 1 – M. Halabrín st. a I. Fišerová 4, M. Špán 3, E. Dubravcová 1, debly. Ederstav Prachatice – Netolice 9:9. J. Vostřez 4, P. Valenta 2, J. Medek a J. Novák 1, debl – P. Nohava a M. Krbeček 3, M. Pižl 2, debl. Netolice – Slávia Prachatice 11:7. M. Krbeček a M. Pižl 4, P. Nohava 2, debl – R. Horčica a K. Stolz 2, L. Schrenk a M. Mezera 1, debl. Sokol Lhenice B – Tatran Volary 13:5. I. Fišerová 4, M. Halabrín st. a M. Špán 3, E. Dubravcová 1, debl, 1x skreč – P. Vairich 2, O. Fabián a K. Hrdonka 1, debl. Sokol Lhenice C – Löffler Čkyně 10:8. I. Kanaloš a V. Hůrský 3, R. Sivera 2, L. Vondrák 1, debl – P. Jirotka 4, J. Pěsta 2, V. Sváta 1, debl. Netolice – Šumavan Vimperk B 10:8. M. Pižl 4, M. Krbeček 3, P. Martan 1, debly – I. Icha 3, J. Hyka a J. Fuchs 2, J. Kunc 1. Slávia Prachatice – Ederstav Prachatice 8:10. R. Horčica 3, K. Stolz 2, J. Mrkvička 1, debl, 1x skreč – J. Vostřez 4, P. Valenta 3, J. Medek a V. Urban 1, debl. Ederstav Prachatice – Šumavan Vimperk 12:6. J. Vostřez 4, P. Valenta 3, J. Medek 2, V. Urban 1, debly – J. Hyka 2, J. Havlíček a I. Icha 1, 2x skreč.

Aktuální tabulka:

1. H.B. mostové jeřáby PT 18 13 2 3 0 194:130 46

2. TJ Sokol Lhenice B 16 14 1 1 0 175:113 45

3. Ederstav Prachatice 18 11 5 2 0 185:139 45

4. TJ Netolice A 17 10 3 4 0 175:131 40

5. TJ Šumavan Vimperk B 18 5 3 10 0 138:186 31

6. TJ Slávia Prachatice A 17 6 0 11 0 139:167 29

7. TJ Sokol Lhenice C 17 4 3 10 0 140:166 28

8. Seaquist Löffler Čkyně 16 4 3 9 0 138:150 27

9. KST Tatran Volary 17 2 4 11 0 122:184 25

10. TTC Zálezly 16 3 2 11 0 124:164 24

OKRESNÍ PŘEBOR II

Libín Prachatice D – Arbore Volary 9:9. J. Čejka, M. Kudrle, P. Gruber a J. Gruber 2, debl – V. Zajac a F. Lorenčík 4, debl. Křišťál Lenora – Arbore Volary 15:3. M. Hlouška a P. Filuš 4, P. Vostřez 3, P. Jegyinák 2, debly – J. Štolka a V. Čutka 1, 1x skreč. Horní Vltavice – Šumavan Vimperk C 6:12. Š. Sekan a Z. Sekan 2, A. Kříž 1, debl – F. Schwamberger 4, M. Holub 2, J. Sedlák a T. Ryska 2, debl. Sokol Lhenice C – Libín Prachatice D 4:14. T. Novotná 2, J. Novotná a E. Dubravcová 1 – M. Kudrle a J. Čejka 4, J. Gruber a P. Gruber 2, debly. Horní Vltavice – Libín Prachatice D 4:14. Š. Sekan 3, A. Kříž 1 – J. Čejka, M. Kudrle, J. Gruber a P. Gruber 3, debly. Šumavan Vimperk C – Rohanov 12:6. M. Holub, V. Skýpala a J. Havlíček 3, L. Křivánek 1, debly – P. Šťastný 3, M. Rychtář 2, J. Rejšek 1. Sokol Lhenice D – Lenora 6:12. A. Dubravcová 3, T. Novotná 2, J. Novotná 1 – I. Blaško 4, V. Kovář 3, P. Filuš 2, M. Hlouška 1, debly. Rohanov – Libín PT D 6:12. P. Šťastný 4, J. Rejšek 1, debl – J. Čejka, M. Kudrle a P. Gruber 3, J. Gruber 2, debl. Vimperk C – Netolice B 10:8. V. Skýpala 4, T. Ryska 2, M. Ryska a J. Sedlák 1, debly – T. Havel 3, F. Penc a A. Krbeček 2, J. Jerhot 1. Arbore Volary – Slávia PT B 10:8. V. Zajac a F. Lorenčík 3, J. Svintek 2, J. Štolka 1, debl – K. Stolz 4, J. Kozel 2, J. Houška 1, debl. Netolice B – Libín PT D 0:18. J. Čejka, M. Kudrle, P. Gruber a J. Gruber 4, debly.

Aktuální tabulka:

1. ST Křišťál Lenora 15 14 1 0 0 190:80 ⋌44

2. TTC Libín Prachatice D 16 12 2 2 0 ⋌189:99 42

3. SK ARBORE Volary A 16 9 4 3 0 155:133 38

4. TJ Slávia Prachatice B 15 10 0 5 0 176:94 ⋌35

5. TJ Šumavan Vimperk C 15 7 2 6 0 143:127 31

6. SK Rohanov 15 5 0 10 0 112:158 25

7. TJ Sokol Lhenice D 14 4 1 9 0 115:137 23

8. TJ Netolice B 16 2 0 14 0 84:204 ⋌20

9. TJ ST Horní Vltavice 14 0 0 14 0 60:192 ⋌14

OKRESNÍ PŘEBOR III

Zdíkov – Ktiš 18:0 kontumace. Slávia PT C – SPV Strunkovice A 2:16. L. Lang 2 – M. Šnejdar a J. Jiráň 4, J. Krakovič a I. Novotný 3, debly. Libín PT E – Arbore Volary B 5:13. D. Mikoláš 2, P. Tomek a Š. Pánek 1, debl – F. Kutlák a J. Friedecký 4, V. Čutka 3, V. Špeta 1, debl. Libín PT E – Netolice C 15:3. P. Tomek a D. Mikoláš 4, J. Lomoz 3, Š. Pánek 2, debly – P. Tuháček 2, A. Raška 1.

Aktuální tabulka:

1. SPV Strunkovice n. Bl. A 14 13 1 0 0 210:42 ⋌41

2. TJ Sokol Zdíkov 15 10 2 3 0 157:113 37

3. TJ Slávia Prachatice C 14 9 1 4 0 156:96 ⋌33

4. TJ Sokol Lhenice E 13 9 1 3 0 160:74 ⋌32

5. SK ARBORE Volary B 13 6 1 6 0 124:110 26

6. SPV Strunkovice n. Bl. B 15 5 0 10 0 129:141 25

7. SK Ktiš 12 6 0 5 1 95:119 ⋌23

8. TTC Libín Prachatice E 16 2 0 14 0 54:234 ⋌20

9. TJ Netolice C 14 0 0 14 0 47:203 14