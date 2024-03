/FOTOGALERIE, VIDEO/ Přesně po roce ožije prachatická sportovní hala v sobotu 9. března 2024 tradičním Jarním turnajem stolních tenistů. A zájem je obrovský, přihlášeno je přes osmdesát hráčů.

Jarní pohár stolních tenistů. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Pořadatele z SK H.B. mostové jeřáby Prachatice čeká pořádná zkouška. Přes osmdesát hráčů v jeden den nikdy turnaj nehrálo. "S pořádáním turnaje jsme začali v roce 2009. To se nám sešlo osmnáct jednotliců a dvanáct dvojic. Postupně se turnaj početně rozrůstal, takže jsme ho museli pořádat již jako dvoudenní. To jsme měli i více než stovku hráčů. Těsně pod stovku hráčů bylo ještě v roce 2019 při jedenáctém ročníku," zavzpomínal na první sérii turnajů Petr Klíma z pořadatelského klubu.

Těsně před 12. ročníkem však přišel Covid-19 a tři roky se nehrálo. "Navázali jsme na turnaj na podzim roku 2022, ale již opět jen jako jednodenním. Nikdo nevěděl, co čekat. Hrálo dohromady necelých 60 stolních tenistů a stejné to bylo i v březnu 2023. A jak je vidět nyní, opět přišla mezi lidi chuť na pinčes. Přes osmdesát hráčů v jeden den jsme tu ještě opravdu neměli," doplnil k pocovidové době Petr Klíma mldší.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

V prachatické sportovní hale se rozhoří boje tradičně v turnaji dvojic a jednotlivců. "Ve dvojicích půjde o Memoriál Martina Pixy, našeho výborného kamaráda, hráče a podporovatele turnaje. Sem bylo pozváno šestnácz dvojic hráčů, kteří se turnaje účastnili v pocovidové době. V turnaji jednotlivců se představí jednak ryzí amatéři, kteří nejsou registrováni v žádných klubech, a s nimi si zahrají i klubem pozvaní hráči z nejnižší soutěže na Prachaticku. Těch je přihlášeno více než padesát," doplnil Petr Klíma mladší.

Takový počet dá zabrat při organizaci celé akce. "Dvojice odehrajeme klasicky na úvod ve čtyřech skupinách systémem každý s každým. Hrají se vždy dvě dvouhry a čtyřhra. Poté se podle pořadí hrají dva vyřazovací KO pavouky. Jednotlivci začnou s největší pravděpodovností v osmi skupinách a v nich opět každý s každým. Podle pořadí ve skupinách se vytvoří meziskupiny po čtyřech a z nich pak vzejdou dvojice do zápasů o celkové pořadí. Využijeme maximálního počtu stolů a věřím, že všichni hráči k turnaji přistoupí tak, aby program nezdržovali a měl spád," doplnil P. Klíma mladší.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

A jak již se stalo tradicí, z "Mostovek" si odnesou ceny naprosto všichni účastníci. "Zde patří obrovský dík všem našim kamarádům, kteří náš turnaj podporují velkým množstvím cen. Jsme taková jedna velká rodina jak s nimi, tak i se všemi hráči. Navíc pro všechny za stoly to bude pěkná porce zápasů, a tak si cenu zaslouží každý. Jak vítěz, tak i ten z chvostu výsledkové tabulky," doplnil Petr Klíma a pokračoval: "Na turnaj se chodí dívat i řada fanoušků, které bych požádal, aby nechodili na plochu, kde se hraje, ale rovnou na balkon a fandili odtud."

Zdroj: Youtube

Před rokem se turnaj dostal do vysílání České televice na kanále ČT4 do programu Sport v regionech. "Z České televize se na konci ledna ozvali opět, že mají zájem o natáčení. Necháme se tedy překvapit. Pro nás organizátory, všechny zúčastněné hráče i město Prachatice by to byla skvělá reklama," doplnili hráči pořadatelského klubu.