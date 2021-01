Pětadvacetiletý hráč (197 cm), jenž nastupuje na postu křídla či pivota, vyslyšel vábení severočeského účastníka nejvyšší tuzemské basketbalové soutěže, která se za přísných hygienických opatření, na rozdíl od I. ligy, může hrát.

„Vyšli jsme mu vstříc, protože se jedná o kvalitního hráče, který vzhledem k panujícím opatřením v první lize neměl žádnou herní praxi. U nás má nadále dlouholetou smlouvu, ale vzhledem k tomu, že v jeho věku už nemůže hostovat, tak jsme jej do Ústí uvolnili na přestup do konce sezony s tím, že pokud si zajistíme účast v nejvyšší soutěži, tak se k nám vrátí,“ podotkl generální manažer GBA Lions Radek Novák.

Ambiciózní severočeský klub tím reagoval na rozsáhlou marodku i výsledkovou krizi, která jej v poslední době postihla. Lukáš Stegbauer se v dresu Slunety potká s dalšími dvěma basketbalisty, kteří před časem úspěšně působili u Vajgaru, konkrétně se jedná o Dalibora Faita a Lamba Autreyho. V premiéře na palubovce posledního Olomoucka odehrál Stegbauer přes 27 minut a připsal si osm bodů, čímž pomohl Ústí nad Labem k vítězství 90:76 a posunu na šesté místo KNBL.

Tak trochu v tichosti se s kariérou rozloučil excelentní jindřichohradecký střelec Jan Tomanec (35 let), jehož sportovní dráhu definitivně přeťalo zranění kolena, které si přivodil už v uplynulém ročníku (na snímku).

Zdroj: Lukáš Šamal

„Honza si přetrhal vazy v koleni a poté do nohy navíc dostal trombózu, což uspíšilo jeho rozhodnutí uzavřít hráčskou kariéru. V našem klubu by mohl nadále pokračovat v jiné roli, ale zatím o tom jednáme,“ informoval Radek Novák o další budoucnosti populárního „Čendy“, který kromě dresu Lions nastupoval v nejvyšší soutěži například za Brno, Prostějov, Ústí nad Labem či Děčín a odskočil si i na zahraniční angažmá do Švédska.

Protiepidemická opatření nadále jindřichohradeckým basketbalistům znemožňují společnou přípravu a nikdo v tuto chvíli nedokáže předjímat, kdy a zda vůbec se sezona opět rozjede.

„Momentálně čekáme na verdikt, zda se soutěže nějakým způsobem dohrají, či jak to vůbec bude dál. Model typu, že můžeme hrát, ale před každým zápasem se musíme testovat, je v I. lize, kde působí i amatérské týmy, podle mého názoru nereálný. Zatím nechci nic předjímat, vedení basketbalové federace však bude muset brzy každopádně nějak rozhodnout,“ zmínil generální manažer jindřichohradeckého klubu.