Oproti dohodě Města Vimperk, Městských služeb Vimperk a HC Vimperk ze závěru roku 2020 se prozatím nic nemění. „Pokračuje se dál za stejných podmínek. To znamená, že se neleduje, ale na druhé straně se také ledová plocha ještě nerozmrazuje,“ uvedl předseda vimperských hokejistů Pavel Předota.

Epidemická situace v České republice se sice v posledních dnech trochu zlepšila, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se sportoviště mohla v dohledné době otevřít. „Ještě se však nevzdáváme možnosti, že by se mohly na led vrátit alespoň děti. Mládežnickým kategoriím tréninky chybí samozřejmě nejvíce,“ doplnil Pavel Předota a dodal: „Vše v tuto chvíli záleží na rozhodnutí našich politiků. My jsme připraveni okamžitě tréninky mládežnických týmů zase rozjet.“

Jiná situace je s hokejem dospělých. Ti by se pravděpodobně na led asi již v této sezoně nevrátili. „Zatím sezona v Krajské lize oficiálně zrušena nebyla, ale nikdo již nevidí možnost, jak by se mohlo pokračovat,“ naznačil předseda HC Vimperk, že Krajskou ligu mužů již v této sezoně ve Vimperku neuvidíme.

Připomeňme, že k tomu, aby se mohlo zpět na zimní stadion, by se musela epidemická situace v republice posunout v hodnocení PES do třetího stupně. Zatím jsme však na pětce.