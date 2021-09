„Zájemci si budou moci projít a prohlédnout zázemí nové haly terminálu letiště, a to i místa, kam se veřejnost běžně nedostane,“ zve mluvčí letiště Martina Vodičková. Skupinová exkurze se uskuteční v 16 a 17, sraz je před budovou terminálu. „Není třeba se hlásit předem, nicméně počet účastníků je omezený. Prohlídka bude zdarma,“ dodává.

Program prodlouženého veteránského víkendu na jihu Čech začne už ve čtvrtek 9. září, kdy se v centru Hluboké nad Vltavou uskuteční druhý ročník Concours d‘Elegance. Před pivovarem bude k vidění okolo 30 vozů vyrobených v rozmezí 20. až 80. let minutého století.

Veteránská rallye odstartuje v pátek v 16.30 hodin na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. a trasa vede přes Holašovice, Vodňany či Prachatice. Po návštěvě centra Českého Krumlova zavítají posádky poprvé do hlavního dějiště soutěže, Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy veteránisté pojedou kolem Lipna, přes Rakousko a podívají se také do Novohradských hor. Vrcholem programu jihočeské motoristické akce bude Grand Prix Kaplice.

Jako první vyrazí na 502 kilometrů dlouhou trasu dvoudenní soutěže Tatra 87 z roku 1948 pilotovaná Janem Niewaldem, která bude mít stejně jako dalších devět aut z čela startovní listiny za sebou téměř 700 kilometrů v rámci dálkové rallye Bohemia Classic. Nejstarším vozidlem na startu by měl být Wolseley Hornet Special "Red Henry" vyrobený v roce 1933. Za jeho volant usedne Martin Wendsche.

„Účastníci se podívají do pro ně stále ještě nepoznaných lokalit jižních Čech, zajímavým zpestřením potom bude projížďka po klikatých příhraničních silničkách se zastávkou v nejstarším pivovarnickém městě Rakouska. Weitra bude všechny soutěžící hostit během sobotního oběda,“ podotkl Pavel Kacerovský z pořádajícího ČK motorsport.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.