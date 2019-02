České Budějovice - Hodně úspěchů přejí svým kolegům i jihočeští handicapovaní sportovci. Klíma věří především sledgehokejistům

SLEDGEHOKEJ. Zdeněk Klíma v dresu Králů. | Foto: Foto: archiv hráče

Ruské Soči si v těchto dnech dopřává krátkou přestávku. Olympijské hry skončily, ale již zítra začíná v černomořském letovisku svátek všech handicapovaných sportovců. Začínají XI. Zimní paralympijské hry.

Do dějiště her již odcestovalo všech osmnáct českých paralympijských sportovců, kteří budou Českou republiku reprezentovat ve třech sportovních odvětvích.

Velké naděje se vkládají do sledgehokejového týmu, který absolvuje svou druhou paralympiádu. „Na té poslední ve Vancouveru byli sledgehokejisté pátí, vloni v Koreji na mistrovství světa čtvrtí a pokud budou v tomto vzestupném trendu pokračovat i nadále, proč by z toho nemohla být tentokrát medaile," uvažuje Tereza Jelínková z Českého paralympijského výboru.

Situaci v reprezentačním týmu má dobře zmapovanou i českobudějovický sledgehokejista Zdeněk Klíma.

Klíma byl jediným Jihočechem, který se zúčastnil her ve Vancouveru a v reprezentačním týmu působil až do loňského mistrovství světa v Soulu. „Klukům přeji medaili. Myslím, že letos mají jedinečnou šanci ji získat, protože jim byly vytvořeny ideální podmínky. Taková šance se už nemusí opakovat," drží palce svým bývalým spoluhráčům Jihočech, pro kterého zůstane čtyřicetitisícová návštěva při slavnostním zahájení her ve Vancouveru nezapomenutelným zážitkem.

V alpském lyžování nás budou reprezentovat tři lyžaři. Oldřich Jelínek, Patrik Hetmer se svým trasérem Miroslavem Máčalou a nejzkušenější člen výpravy Stanislav Loska. Ten bude zároveň vlajkonošem české výpravy.

V ní nebude chybět ani snowboardista Tomáš Vaverka, který je dalším vážným adeptem na medaili.

Ani v alpských disciplínách nebude mít jihočeský region na hrách v Soči zastoupení. Jediným lyžařem se vztahem k Českým Budějovicím, který se v minulosti zúčastnil paralympijských her tak zůstává Petr Cabadaj.

Účastník paralympijských her 1994 v norském Lillehammeru se ovšem za pravého Budějovičáka nepovažuje. „Ano, v devadesátých letech jsem se do Českých Budějovic přestěhoval a nějaký čas zde i žil. Teď už jsem ale v Praze," vysvětluje pamětník paralympijských her v Lillehammeru.

Také jemu zůstávají na sportovní zápolení v Norsku již jen krásné vzpomínky. Kvůli pracovnímu vytížení se spotu nevěnuje. „V čtyřiadevadesátém jsem měl obdobné problémy s očima jako Bode Miller nyní v Soči. Vzpomněl jsem si na to při sledování televize," přidává svůj zážitek Petr Cabadaj.

Hodně úspěchů a nějakou tu medaili přeje svým kolegům i paralympijský reprezentant v plavání Arnošt Petráček. „Přeji jim, aby si to hlavně užili a měli štěstí. Sám si občas v rámci přípravy zalyžuji na Lipně," říká českobudějovický plavec, účastník letních her v Pekingu a Londýně.