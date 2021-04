Koronavirová situace se sice postupně zlepšuje, ale uspořádat motokrosový závod zatím stále není reálné. „Varianta, že by se závod odjel na nějakou výjimku bez diváků a s omezeným počtem účastníků, nebyla vůbec na stole,“ říká šéf jihočeského motokrosového střediska a člen motokrosové komise Autoklubu České republiky Evžen Zadražil.

Pro pořadatele je přítomnost diváků prakticky nezbytná. „Diváci přinášejí organizátorům peníze za vstupné, utratí peníze u stánků s občerstvením. Pro pořadatele je to důležitý příjem. Vůbec nebyla řeč o tom, že by se závody uskutečnily bez diváků,“ potvrdí Zadražil.

Juniorský šampionát by tak měl odstartovat 5. června na Moravě v Karlíně u Čejče. Pro Jinín se bude hledat náhradní termín. „To bude ale velký problém, protože termínová listina je zaplněná. Asi se bude muset využít nějaký víkend, kdy se jede některý z krajských přeborů. Jeden den by se odjel přebor a druhý junioři. Není to nejšťastnější řešení, ale jiné asi nepřipadá v úvahu,“ je si vědom.

Na svůj start čeká také jihočeský krajský přebor. První závod v Horažďovicích už musel být zrušen bez náhrady, druhý je naplánován na 8. května do Netolic. „Je to stále otevřené. Čekáme, jak se vyvine situace kolem vládních opatření. Všichni jsou natěšení a věříme, že už by to mohlo klapnout,“ přeje si Zadražil. O tom, jestli se závod nakonec uskuteční, se rozhodne nejpozději dva týdny před termínem jeho konání.

Definitivně naopak bylo zrušeno slavnostní vyhlášení výsledků loňského přeboru, které měl tradičně hostit kulturní dům v Chýnově. „To už nám spíš povolí pořádat venku motokrosové závody, než aby pustili do uzavřeného sálu sto padesát lidí,“ vysvětluje Zadražil. „Poháry nejlepším z minulého roku postupně předáme na prvních závodech sezony,“ dodá.

Mezinárodní mistrovství republiky seniorů by mělo začínat 22. května v Dalečíně. „Ozvali se mi zástupci jednoho z nejlepších týmů světa Red Bull KTM Factory Racing, že by před červnovým startem letošního mistrovství světa měli zájem v rámci přípravy stejně jako loni absolvovat první dva závody našeho šampionátu v Dalečíně a Opatově. Přijeli by úřadující mistr světa třídy MX2 Francouz Tom Vialle a bývalý jezdec Motosportu Chýnov Rakušan Rene Hofer. To by byla opět velká událost,“ informuje.

Na prvního května je do Pacova naplánován úvodní závod Šumavského Amatér Cupu. „Třeba v Maďarsku mají odjeté už dva mistrovské závody, tak snad se brzy začne jezdit i u nás,“ přeje si Evžen Zadražil.