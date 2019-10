Družstvo starších žáků TK Prachatice odehrálo poslední mistrovské utkání tenisového KP II této sezony.

Starší žáci TK Prachatice skončili v KP II na čtvrtém místě. | Foto: Martin Wagner

Prachatičtí hostovali na kurtech družstva LTC Český Krumlov. Tabulka této soutěže byla natolik vyrovnaná, že mezi prvními čtyřmi týmy rozhodovalo pouze skóre. Družstvo TK Prachatice odjíždělo do Č. Krumlova z pozice druhého místa. Případná výhra našich tenistů by znamenala vítězství v konečné tabulce a postup do vyšší soutěže. To se bohužel nestalo a družstvo TK Prachatice prohrálo 3:6.