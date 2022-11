Body a sestava Sršňů: P. Šlechta 22, M. Svoboda a D. Fait 19, J. Šurý 12, M. Svojanovský 9, J. Svoboda 5, L. Mikolášek 3, V. Sýkora a M. Špičák 2, P. Englický. Trestné hody: 10/10 - 25/18. Trojky: 22/4:39/9. Doskoky: 38:51.

Druzí Sršni zajížděli na palubovku třetí Lokomotivy, která měla na kontě šest výher a dvě porážky. Utkání odstarovali lépe domácí, kteří si až do stavu 10:8 udržovali mírné vedení. Ve druhé části první čtvrtny, která naznačovala, že to bude náročný a vyrovnaný zápas, se však již ujali vedení Sršni. Druhá čtvrtina však již byla zcela v jejich moci, vyhráli ji 23:8 a dostali se do vedení o 18 bodů.

Své vedení pak Sršni za začátku třetí desetimunutovky převalili přes dvacet bodů a přestože domácí chvíli stav snižovali, na konci této části již Písečtí vedli o 23 bodů a bylo jasné, že si odvezou výhru. Svou herní převahu potvrzovali hráči Sršňů Photomate Písek i v závěrečné části a v poklidu si došli pro vítězství o 33 bodů.

V tabulce tak Sršni svého soupeře utrhli na dva body a do odvetných zápasů základní části vstoupí se ztrátou jednoho bodu na vedoucí Jindřichův Hradec. K dalšímu duelu nastoupí Písečtí v pátek 18. listopadu na palubovce v Litoměřicích, o týden později je čeká odveta jihočeského derby v Jindřichově Hradci.