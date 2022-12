Utkání je pikantní i tím, že v dresu Tygrů nastoupí mnoho hráčů, kteří v minulosti oblékali písecký dres a naopak dvě písecké opory Vojta Sýkora a Martin Svoboda mají svůj mateřský klub právě v Českých Budějovicích.

Českobudějovický tým postoupil do 3. kola přes Příbram a trochu překvapivě i GBA Pelhřimov (účastník 1. ligy) a pokusí se jistě i o další překvapení, na které právě pohárová soutěž nebývá skoupá. Kapitán aktuálně osmého týmu druholigové soutěže Martin Štefanský k tomu dodává: "Většina našeho týmu má píseckou minulost, a tak se těšíme na to, až na vlastní kůži zažijeme, jak moc se toho na hře Sršňů za ty roky změnilo. Z výsledků posledních sezon se dá soudit, že bohužel pro nás hodně. Derby o vládce Jihu, GBA nepočítám, vám tak ve středu určitě nedáme zadarmo!"

Sršni byli nasazeni přímo do druhého kola, kde si poradili lehce s rezervou plzeňské Lokomotivy a samozřejmě by si postupem rádi zajistili reprízu loňského atraktivního osmifinále s Nymburkem. "Myslím si, že půjde o velice atraktivní utkání, jelikož se mezi sebou aktéři obou tymu velmi dobře znají, a tak každý, kdo se o basket v rámci jihočeského kraje aspoň trošku zajímá, by si toto jihočeské derby neměl nechat ujít. Pro mě to samozřejmě bude ještě o to víc speciální, že jsem v Českých Budějovicích vyrostl, což však nic nemění na faktu, že do tohoto utkání půjdeme s jasným úkolem, a to potvrdit roli favorita, vyhrát stylem start-cíl a dostat po roce tým mistrovského Nymburka zpět před naše fanoušky,“ říká k utkání opora Sršňů a zároveň odchovanec českobudějovických Tygrů Vojtěch Sýkora.

Zdroj: Sršni Photomate Písek