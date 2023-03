Čtvrtfinále play off basketbalisté I. ligy mělo na programu druhé zápasy. Favorizovaný Písek uspěl v Plzni a už jej dělí jen jedna výhra od postupu do semifinále. Naopak druhý jihočeský zástupce z Jindřichova Hradce prohrál s Litoměřicemi i podruhé a je na pokraji překvapivého vyřazení.

Písečtí basketbalisté porazili Plzeň i podruhé, tentokrát v její hale 89:56, a jediná výhra je dělí od postupu do semifinále play off I. ligy. | Foto: Jan Škrle

Sršni po úvodní domácí vysoké výhře (93:54) věděli, že na západě Čech budou domácí kousat víc, což se potvrdilo především v úvodní čtvrtině, kterou Lokomotiva o jediný bod vyhrála. Druhá a třetí desetiminutovka však jednoznačně vyzněla pro Jihočechy, kteří díky široké rotaci domácí utavili.

Ještě před přestávkou, za stavu 28:40, však přišel moment, který do basketbalu nepatří. V souboji o míč se Štěpánem Borovkou přišlo zatmění Václava Honomichla, který pěstí začal mlátit píseckého hráče. Situaci uklidňoval Dalibor Fait, který musel společně s plzeňským hráčem do šaten. Fait po trestu do konce utkání může příště nastoupit, pro Honomichla čtvrtfinále skončilo.

I po přestávce Plzeň spoléhala na Karla Aušprunka, který v utkání zaznamenal 26 bodů a 10 doskoků, byl však příliš osamocen na to, aby zabránil Sršňům v zisku druhého bodu. Během třetí čtvrtiny hosté získali více než třicetibodový náskok a v poslední čtvrtině už klíčoví hráči dostali odpočinek.

„Přesně jak jsme očekávali, tak v prvním dějství byla Plzeň naprosto vyrovnaným soupeřem a po právu tuto desetiminutovku díky skvělému výkonu Karla Aušprunka vyhrála. Bylo však jen otázkou času, kdy domácím dojdou síly a podlehnou šířce našeho kádru. To se také stalo, druhá a třetí čtvrtina byla jasně v naší režii, rychle jsme si vytvořili více jak třicetibodový náskok a utkání už se pouze dohrávalo. Nejvíce nás v současné chvíli trápí úspěšnost naší střelby, ale snad se brzy zvedneme. Věřím, že i přes přibývající absence na straně soupeře nic nepodceníme a čtvrtfinálovou sérii v pátek definitivně ukončíme,“ konstatoval písecký trenér Jan Čech.

Pokud písečtí basketbalisté uspějí i ve třetím vzájemném duelu v pátek 31. března ve své hale (19 hodin), zajistí si v nejkratším možném čase postup do semifinále I. ligy.

Hráči Lions podlehli Litoměřicím i podruhé

To jindřichohradecký celek, který měl být favoritem další série, má zcela jiné starosti a ve stejném termínu jako jeho jihočeský rival bude odvracet mečbol Litoměřic a předčasný konec sezony. GBA Lions v hale soupeře tři čtvrtiny vedli, ale nezvládli závěr utkání a okleštěná sestava Slavoje, která čítala jen osm hráčů, si připsala druhé vítězství.

„Druhé utkání se většinu zápasu pro nás vyvíjelo příznivě a tři čtvrtiny jsme dokázali kontrolovat vývoj. Bohužel, náš mladší tým vedení neudržel. Nedokázali jsme proměnit množství trojkových pokusů a nebyli jsme efektivní do zóny, ale příčiny porážky je třeba hledat už v prvních třiceti minutách, kdy jsme se mohli a měli dostat na daleko větší bodový rozdíl a získat tím potřebný klid. Poslední čtvrtina ukázala zkušenosti soupeře, vždy když potřeboval, dal dobrou střelu. To se nám nedařilo. Litoměřice měly v podkošovém prostoru výškovou převahu, ale měli jsme se s tím vypořádat naší rychlostí a agresivitou. Pokud nechceme, aby pro nás sezona skončila, budeme muset něco změnit,“ podotkl jindřichohradecký kouč Andrej Červenka.

Zbývající dvě série jsou po druhých zápasech vyrovnané.

Lokomotiva Plzeň – Sršni Photomate Písek 56:89 (21:20, 32:48, 43:74)

Body: Aušprunk 26, Lejsek 11, Jirák 7, Honomichl 4, Sůva 3, Kojzar 3, Vlášek 2 - Sýkora 16, Šlechta 15, Englický 15, M. Svoboda 15, Svojanovský 5, Borovka 5, J. Svoboda 5, Špičák 4, Šurý 4, Fait 3, Mikolášek 1, Mach 1. Trojky: 3:12. Fauly: 24:23. Trestné hody: 13/21: 21/35. Doskoky: 44:58. Rozhodčí: Blahout, Peterková, Hendrich. Diváci: 1069. Stav série: 0:2.

Slavoj BK Litoměřice – GBA Lions Jindřichův Hradec 71:64 (15:22, 35:39, 49:52)

Body: Karlovský 21, Grunt 16, Dvořáček 9, Zajíc 8, Šotnar 8, Gabriel 6, Wiesner 2, Krupka 1 – Jocys 22, Karasov 11, Kölbl 8, Slowiak 6, Oupoh 6, Valentíny 6, Singleton 3, Linhart 2. Trojky: 10:5. Fauly: 17:20. Trestné hody: 9/14:15/23. Doskoky: 43:47. Rozhodčí: Výborný, Vondráček, Znamínko. Diváci: 113. Stav série: 2:0.

Další výsledky čtvrtfinále play off I. ligy

Basketbal Polabí – Tuři Svitavy 100:79 (20:21, 37:41, 72:61), nejvíce bodů: Kábrt 29, D. Novák 21, Rylich 16 – J. Jokl 22, Slezák 21, Hlobil 18. Stav série: 1:1.

BC Nový Jičín – Basket Brno U23 77:85 (23:26, 37:47, 58:62), nejvíce bodů: Bukovjan 17, Prošek 16, Snopek 13, Říčka 13 – Šulc 20, Nečas 17, Křivánek 14. Stav série: 1:1.