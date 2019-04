SOBOTA

HOKEJBAL – II. liga muži: HBC Prachatice B – HBC Zliv (14, 1. utkání play off). Krajská liga muži: HBC Prachatice C – ŠD Písek B (11, 1. zápas play off).

KOPANÁ – I.A muži: Vimperk – Trhové Sviny (15). I.B muži: Netolice – Velešín (14, AR2 Neumann), Vacov – Prachatice B (13, AR2 Zloch), Čkyně – Strunkovice (16.30, AR2 Trněný). OP muži: Volary – Lhenice B (16.30, Harvalík), Svatá Maří – Hoštice / Lažiště B (16.30, Heinzl), Husinec – Netolice B (16.30, Šupík), Nebahovy – H. Vltavice (16.30, Sýkora). I.A dorost: Čkyně / Hoštice – Vacov (10). KP žáci: Vimperk – Blatná (10). I.A žáci: Vl. Březí / Volyně – Strakonice B (10).

NEDĚLE

HOKEJBAL – I. liga muži: HBC Prachatice – Kometa Polička (15). II. liga muži: HBC Prachatice B – HBC Zliv (13, 2. utkání play off). Krajská liga muži: HBC Prachatice C – ŠD Písek B (9, 2. zápas play off). Liga starší žáci: HBC Prachatice – HBC Plzeň (11.30).

KOPANÁ – I.A muži: Lažiště – Semice (14). I.B muži: Vl. Březí – Sedlice (15, AR2 Trněný). OP muži: Zbytiny – B. Lada (16.30, Heinzl), Čkyně B – Dub (16.30, Harvalík), Vacov B – Strunkovice B (16.30, Háša), Vitějovice – Zdíkov (16.30, Zloch – Neumann). KP dorost: Vimperk – Lomnice / Ševětín (10). I.A dorost: Vlachovo Březí – Protivín (10.30). KP žáci: Prachatice – Hradiště / Písek B (10). I.A žáci: Netolice – Týn nad Vltavou (10).