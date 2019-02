PÁTEK

LEDNÍ HOKEJ – KL mladší žáci: HC Vimperk – Český Krumlov (18).

STOLNÍ TENIS – III. liga: Libín Prachatice – Sokol Vodňany (16).



SOBOTA

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ – Mistrovsky: Šumavský Skimaraton (10, Kvilda, závody volnou technikou od mládeže až po hlavní kategorii, závod na 46 km startuje ve 12.00, na 23 km ve 12.15).

LEDNÍ HOKEJ – KL 4. třída: HC Vimperk – IHC Písek (14.15).

SPORTOVNÍ STŘELBA – Malorážní puška: Závody K4M malý standard a Rychlá opakovací 22.LR (9, střelnice Hracholusky).

STOLNÍ TENIS – Krajský přebor: Libín Prachatice C – Pojbuky (15). Krajská soutěž: SKP Prachatice – Černý Dub (15), Sokol Lhenice – Nová Ves (15). OPI: Mostové jeřáby Prachatice – TTC Zálezly (18).

VOLEJBAL – II. liga muži: Netolice – Prosek (10, sportovní hala odveta od 14 hodin).



NEDĚLE

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ – Mistrovsky: Šumavský Skimaraton (10, Kvilda, závody klasickou technikou, závod na 23 km startuje ve 12.00).

LEDNÍ HOKEJ – KL mladší žáci: HC Vimperk – Motor České Budějovice (10.45). KL muži: HC Vimperk – Hluboká nad Vltavou (17).

STOLNÍ TENIS – III. liga: Libín Prachatice – Bechyně (10). Divize: Libín Prachatice B – VS Tábor (15). Krajský přebor: Libín Prachatice C – Sezimovo Ústí (10.30). Krajská soutěž: SKP Prachatice – Nová Ves (15).