Prachaticko - Sportovnímu víkendu na Prachaticku budou vládnout fotbal a hokejbal.

Fotbalový okresní přebor. | Foto: Zdeněk Formánek

SOBOTA

HOKEJBAL – II. NHbL muži: Highlanders Prachatice – SK Tábor (16, Kobylka aréna Žernovice, první utkání čtvrtfinále play off).



KOPANÁ – I.B muži: Lhenice – Přídolí (Kokta, Žemlička, Zloch), Stachy – Osek B (15, Holzer, R. Novák, Mlynár), Strunkovice – Blatná (Formánek, Hanes, Háša – J. Šafránek), Čkyně – Kestřany (Studený, Šnajder, Trněný st.), Lažiště B – Poříčí (Hladík, Gondek, Trněný ml. – Němeček). OP muži: Zdíkov – Vacov B (ve Vacově, Barták), Šumavské Hoštice – Volary (17, Harvalík), Lenora – Vimperk B (Zloch). OS muži: Dub – Svatá Maří (Kučera). Liga mladší žáci: Prachatice – Rokycany (10, Žurek, Marek). OP žáci: Vlachovo Březí – Stachy / Kašperské Hory (9, Kučera), Nebahovy – Šumavské Hoštice (10, Trněný ml.), Husinec – Volary (11, Zloch), Svatá Maří – Lažiště / Záblatí (10, Barták). OP starší přípravky: Stachy / Zdíkov – Strunkovice (10), Šumavské Hoštice – Vimperk A (14.30), Vitějovice – Vimperk C (10).



NEDĚLE



HOKEJBAL – II. NHbL muži: Highlanders Prachatice – SK Tábor (16, Kobylka aréna Žernovice, druhé utkání čtvrtfinále play off).



KOPANÁ – KP ženy: Lažiště – Borovany (10, Brych). I.A muži: Netolice – Trhové Sviny (Krčín, Koranda, Klimeš), Vacov – Kaplice (Ťupa, Kaštánek, Klíma – Eibl). OP muži: Zbytiny – Pěčnov (11, Tomaščík), Vlachovo Březí – Lhenice / Ktiš (Sýkora), Vitějovice – Nebahovy (Zloch). OS muži: Stachy B – Borová Lada (14, Háša), Volary B – Husinec B (13, Harvalík). I.A dorost: Netolice – Bavorov / Strunkovice (14.30, Klimeš). Liga starší žáci: Prachatice – Benešov (15, Vrzal, M. Mráz, J. Tůma). I.A žáci: Vacov / Zdíkov – Čimelice / Mirovice (10, Hájek). OP žáci: Vitějovice – Strunkovice (10, Heinzl). OP starší přípravky: Volary – Vlachovo Březí (10), Čkyně – Husinec (10), Lažiště – Prachatice B (10).



Pokud není uvedeno jinak, začínají fotbalové zápasy od 17 hodin.