Ač je pořadatelek FK Tatran Prachatice, není tábor pouze o fotbale. „Ano, sešly se zde různé sportovní aktivity. Všechny děti mají samozřejmě i jiné zájmy a chceme se věnovat nějaké všestranné přípravě od plavání přes fotbal, koloběžky, nějakou pěší turistiku a hlavně, aby si to děti užily. Také máme v plánu sportovní výlety do Hopsária a Jump areny v Českých Budějovicích,“ uvedla k programu tábora jeho vedoucí Petra Jeřábek Singerová.

Po hřišti s umělou trávou se prohánělo přes dvě desítky kluků a děvčat. „Plánovali jsme tábor pro děti od pěti do deseti let, ale tím, že ho pořádáme poprvé, tak jsme to prodloužili do dvanácti let. Čekáme, že se veřejnost s tímto kempem seznámí a příští rok třeba bude ještě větší zájem,“ doplnila vedoucí akce.

Sportovní tábor je plný pohybových her. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Kluci a děvčata jsou na táboře skoro půl na půl. I děvčata tedy mají o sportovní kemp zájem. „Přesně tak, máme zde i vlastní odchovankyně Tatranu Prachatice, které se věnují některé i fotbalu a třeba také tancování,“ dodala Petra Jeřábek Singerová.

Po pět dní mají děti na sportovním táboře pestrý program a je o ně dobře postaráno. „Jsou zde od osmi hodin do tří. Ale když pojedeme na výlet, tak vlastně až do půl páté. Já myslím, že v tomhle horkém letním počasí je to až dost a snažíme se i aby si děti mohly odpočinout někde ve stínu, načerpat energii. Od osmi do deseti máme tréninkovou jednotku s rozcvičkou, s hrami, nějakým fotbálkem. Potom si jdeme dát svačinu. Odpoledne nás v pondělí čeká závod v koloběžkách,“ nastínila program prvního dnes vedoucí tábora.

Na sportovním táboře nechybí ani fotbálek. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na první turnus hned po víkendu naváže další. „Některé děti přijdou i druhý týden. Rodiče, kteří mají sportovně založené děti, tak jsou rádi, že je mohou dát na oba dva turnusy. Spousta rodičů si to chce zkusit, jak to bude vypadat, jak to bude probíhat a že v příštím roce se třeba uvidí, jestli budou dávat i více turnusů,“ dodala Petra Jeřábek Singerová.

Tábor pod hlavičkou fotbalového klubu vedou dvě dámy. To zase není až tak běžné. „Děláme to vlastně i skrz to, že obě dvě pracujeme ve školství a máme prázdniny. Takže tomu obětujeme kus dovolené, protože nás ta práce s dětmi baví. A tohle nás baví celkově. Já vlastně vedu třetím rokem i fotbalovou přípravku na Tatranu, takže jsem k tomu měla hodně blízko. Jinak pracuji v místní mateřské škole. Kolegyně je Gábina Jeřábková a ta pracuje na Základní škole Zlatá stezka v Prachaticích. Spousta rodičů ji zná i z příměstských táborů od Portusu. Tam už několik let vede tam herničku pro děti a rodiče si ji velmi chválí,“ představila Petra Jeřábek Singerová sebe a kolegyni.