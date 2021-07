Pro gymnastky v oddíle to znamenalo zrušení všech podzimních i jarních soutěží a velkou tréninkovou pauzu. V září jsme sice absolvovali všechny tréninky v tělocvičně, ale v říjnu jsme stihli už jen tři, v listopadu žádný a v prosinci jsme měli možnost navštívit tělocvičnu pětkrát. Vzhledem k charakteru cvičení jsme v zimě nemohli trénovat ani venku. Nejmladší gymnastky zkoušely úspěšně trénovat online pod vedením Pavly Uhříčkové a její dcery Natálie.

Gymnastky si užily tělocvičnu prakticky až nyní v červnu.Zdroj: Marie Kotlíková

Ani začátkem roku 2021 nebyla situace lepší. Velmi jsme uvítali možnost trénovat od května alespoň venku. Díky pochopení a vstřícnosti vedení ZŠ Smetanova jsme se scházeli na školním hřišti. Počasí nám moc nepřálo – zima a často déšť. Zkusili jsme i Workout a fotbalové hřiště. Koncem května jsme se konečně dočkali a nadšeně vběhli do tělocvičny, která se nám zdála úžasně krásná a co teprve to nářadí.

Byl čas i na rozloučení s Kateřinou Němcovou, která odchází na studium do Českých Budějovic, na drobné dárky všem i na medaile za vzornou docházku. Bohužel, ne všechna děvčata covidové období vydržela a už se ke gymnastice pravděpodobně nevrátí. Byl to vlastně takový přirozený výběr. Kdo má o sportovní gymnastiku opravdový zájem, cvičí nyní s o to s větším zápalem. Když vše dobře půjde, čekají nás hned v září první krajské závody a věřím, že budeme připraveni.

Děkuji dětem za výdrž, rodičům za podporu, bez které by to nešlo a trenérům za vytrvalost a nápaditost při řešení covidových problémů. Pěkné léto všem a v září se těším na setkání v tělocvičně.

Marie Kotlíková