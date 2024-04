/FOTOGALERIE/ Třetí jarní pohárový závod ve sportovní gymnastice žen se konal ve sportovní hale na břehu řeky Lužnice. Do Veselí nad Lužnicí se na 31. ročník Veselského poháru opět sjely závodnice z celé republiky.

Vimperské gymnastky se představily na Veselskám poháru. | Foto: SG Vimperk

Tentokrát za Vimperk bojovaly pouze čtyři závodnice, ale o to víc se jim dařilo. Starší děvčata na všech čtyřech nářadích zacvičila téměř bez chyb a odměnou jim bylo výborné konečné umístění. Šárka Václavíková skončila těsně pod bednou na čtvrté pozici v kategorii VSC6. Lucie Gubaniová získala ve své kategorii VSC4 dokonce nejvyšší známku za přeskok přemetem přes stůl a přebírala diplom za krásné páté místo.

Ve stejné kategorii s Lucinkou závodily ještě Martinka Bělíková (17.) a Natálka Lachová (19.). Natálka dokázala, že je velká bojovnice a jen tak jí něco nezlomí. Na prvním nářadí – kladině ztratila z důvodu pádů hned čtyři body. Někdo by to vzdal, ale Natálka odhodlaně bojovala dál. Ostatní sestavy se jí moc povedly a dokonce poprvé skočila i přemet přes stůl. Také na sestavy cvičené Martinkou bylo pěkné podívání. Má pěknou choreografii na kladině i na prostných. Sestavu s hudebním doprovodem si užívala stejně jako diváci a rozhodčí. A nejednou, těsně před koncem, zůstala bezradně stát. I to se stane, „okno“, to známe také všichni. Martinka byla v tu chvíli moc roztomilá. Rychle se vzpamatovala a sestavu zdárně dokončila. Také za to sklidila velký potlesk, který jí vynahradil bodovou ztrátu.

Všem čtyřem děvčatům moc děkuji za výbornou reprezentaci nejen vimperské gymnastiky, ale i Vimperka, toho času města pod zasněženým Boubínem.

Autor: Marie Kotlíková, SG TJ Šumavan Vimperk