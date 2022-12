V uplynulých sedmapadesáti ročnících tradiční ankety pětkrát zvítězil hokejista Miroslav Dvořák, čtyřikrát kajakářka Ludmila Polesná a letečtí akrobaté Petr Jirmus a Martin Šonka, třikrát hokejista Jaroslav Pouzar, fotbalista Karel Poborský a krasobruslař Tomáš Verner, dvakrát cyklokrosař Karel Camrda, lyžařka Kateřina Neumannová a hokejista Jakub Kovář, jednou primát získali volejbalisté Antonín Procházka, Jiří Popelka, Ondřej Hudeček a Filip Habr, hokejisté Václav Mařík, Jiří Lála, Petr Bříza, Tomáš Jelínek, Roman Horák, Radek Bělohlav, Václav Prospal, Radek Ťoupal, Radek Martínek, Pavel Pýcha a Milan Gulaš, motocykloví závodníci Bohumil Staša, Jaroslav Huleš a Jakub Smrž, fotbalisté Martin Vozábal a Ladislav Fujdiar, vodní slalomáři Petr Sodomka a Karel Třešňák, cyklokrosař Martin Bína, krasobruslař Martin Bidař, parašutista Ján Šofránek a triatlonistka Šárka Grabmüllerová.

V 58. ročníku populární ankety jihočeských novinářů a sportovních funkcionářů do křesla krále jihočeských sportovců se 184 získanými body usedl hokejista extraligového Motoru Č. Budějovice Lukáš Pech. Druhou příčku za ním obsadil v desítce nejlepších jihočeských sportovců roku se 141 body blokař extraligových volejbalistů Jihostroje Č. Budějovice Josef Polák a třetí v anketě skončila se ziskem 112 bodů Iveta Korešová, nejlepší střelkyně extraligových házenkářek Sokola Písek.

V kategorii Objev roku se do elitní trojice bez určení pořadí prosadili volejbalista Tomáš Brichta (Jihostroj, stabilní člen národního týmu kadetů, který postoupil na ME do 18 let), fotbalista Ondřej Čoudek (Dynamo, reprezentant ČR do 19 let, postup do elitní fáze kvalifikace ME U19) a vodní slalomářka Kateřina Švehlová (SK Vodní slalom České Budějovice, juniorská mistryně světa a Evropy v kategorii 3xK1ž).

Zaslouženého potlesku se dostalo také třem vyhlášeným osobnostem v kategorii tělesně postižených sportovců, jimiž bez určení pořadí byli Martin Biháry (Centrum zdravotně postižených JČ, mistr světa a mistr České republiky zrakově postižených v benchpressu), Martin Dvořák (VS Tábor, bronzový na Velké ceně Maroka atletů v hodu diskem a český rekordman ve vrhu koulí 8,62) a Vannesa Pražáková (SK badminton Č. Krumlov, na juniorském mistrovství Evropy neslyšících v badmintonu se ve dvouhře a mixu probojovala až do čtvrtfinále).

Do Síně slávy, jejímiž členy jsou Jaroslav Pouzar, Josef Němec, Karel Mejta, Bohumil Staša, Jiří Lála, Jan Jindra, František Vacovský, Antonín Procházka, Karel Poborský, Vladimír Caldr, Milan Čuda, Václav Prospal, Václav Chalupa a Rudolf Suchánek, byl uveden volejbalista René Dvořák, jenž byl s Jihostrojem dvakrát mistrem ČR a čtyřikrát vítězem Českého poháru, jako trenér přidal dva tituly a tři vítězství v Českém poháru.

Zvláštní cenu na úterním slavnostním večeru obdržel dlouholetý motokrosový závodník Evžen Zadražil, jenž řadu let vede jihočeské motokrosové středisko a v roli manažera tým Motosport Chýnov (jeden z nejúspěšnějších v ČR).

58. ROČNÍK ANKETY

1. Lukáš PECH (lední hokej, Motor ČB), asistent kapitána týmu a opora Motoru, který skončil v extralize na bronzové příčce, druhý nejproduktivnější hráč základní části extraligy (184)

2. Josef POLÁK (volejbal, Jihostroj ČB), opora základní sestavy Jihostroje, který vybojoval bronz v extralize a vyhrál Český pohár, druhý nejlepší blokař extraligy, stálý člen národního týmu (141)

3. Iveta KOREŠOVÁ (házená, Sokol Písek), nejlepší střelkyně a opora svého týmu v extralize žen (112)

4. Martina ŠÁCHOVÁ (karate, TJ Karate ČB), vicemistryně světa do 21 let, bronzová ve Světové seniorské lize (99)

5. Gloria MANUEL (atletika, VS Tábor), stříbro na ME U18 na 400 metrů, mistryně ČR do 22 let na 400 m (98)

6. Nikola KAPRÁLOVÁ (taekwon-do, Škola ITF Lišov), zlatá medaile z MEJ za technické sestavy a stříbrná za sportovní boj (85)

7. Martin KRÁLIK (fotbal, Dynamo ČB), kapitán a opora A-týmu Dynama, který skončil v I. lize na 10. místě (84)

8. Eliška PEKÁRKOVÁ (mažoretkový sport, Sokol Blatná), mistryně světa v mažoretkovém sportu, bronzová na mistrovství ČR kategorie sólo Pom-Poms (70)

9. Ondřej PECIVAL (veslování, VS Tábor), veslovod vítězné čtyřky na juniorském MS a mistrovství Evropy juniorů (64)

10. Klára VAŇKOVÁ (kanoistika, VS Tábor), stříbrná na MS ve sprintu K1 na divoké vodě, mistryně ČR ve sjezdu a sprintu (63)

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

1. HC Motor Č. Budějovice, bronzový tým hokejové extraligy ročníku 2021/22 (44)

2. VK Jihostroj Č. Budějovice, bronzový tým volejbalové extraligy a vítěz Českého poháru (38)

3. SK Dynamo Č. Budějovice, 10. místo ve fotbalové I. lize, v sezoně 2021/22 pátý nejlepší tým dle domácích zápasů (17)