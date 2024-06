/FOTOGALERIE/ Na další z mnoha výletů vyrazili prachatičtí turisté. Tentokrát byl jejich cílem Spálenec u Zbytin a jeho velmi zajímavé okolí. "Stálo to za to," shodli se jednohlasně.

Prachatičtí turisté vyrazili na zajímavý výlet na Zbytinsko. | Foto: Jiřina Froydová

Více než dvacítka turistů vyrazila z Prachatic vlakem do železniční stanice Spálenec a odtud jsme šli do stejnojmenné osady. Společně jsme se vyfotili u zdejší kapličky. Odtud jsme zamířili do bývalé obce Vyšný, neboli Mísava. Zde jsme si prohlédli studně zvané Mísavy. Tato obec se nachází na okraji Přírodní rezervace Vyšný – Křišťanov.

Šli jsme po hranici rezervace nově vysázenou alejí k Tetřívčímu potoku, u kterého je další přírodní rezervace. Přes Tetřívčí potok jsme se museli přebrodit a pokračovali dál Eliášovou cestou ke svatému obrázku. Následně jsme šli přes Zbytinský les do Zbytin, odkud jsme se již vrátili vlakem zpět do Prachatic. Zajímavá a nenáročná procházka, kterou doporučujeme každému.

Autor: Jiřina Froydová