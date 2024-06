/FOTOGALERIE/ V rámci Pivovarské pouti ve Strakonicích šlo mimo jiných také o sport a ne ledajaký. Pavel Pechoušek zde totiž pokřtil snou knihu příběhů sportovců od Otavy.

V rámci Pivovarské pouti ve Strakonicích se křtila kniha Pavla Pechouška Sport u Otavy. | Foto: Jan Škrle

V rámci Pivovarské pouti ve Strakonicích se křtila kniha Pavla Pechouška Sport u Otavy.Zdroj: Jan ŠkrleKniha Pavla Pechouška Sport u Otavy obsahuje zpovědi slavných sportovců ze Strakonic. Na světlo světa vyšla v sobotu 22. června při křtu v rámci Pivovarské pouti ve Strakonicích. A většina těch, o kterých kniha je, přišli i osobně.

"Jedna z kapitol mé knihy je i zpovědí fotbalového gólmana Jindřicha Staňka, který v těchto dnech reprezentuje Českou republiku na Mistrovství Evropy v Německu. Tento skvělý gólman též pochází ze Strakonic," uvedl Pavel Pechošek s tím, že si v knize mohou čtenáři přečíst další zpovědi sportovců ze Strakonic, kteří si svými výkony dobyli uznání nejen na republikové úrovni.

"Obrovskou devizou knihy jsou fotografie našeho milého kamaráda a především skvělého fotografa Vaška Pancera. Hlavním partnerem knihy je společnost AstenJohnson, s.r.o.," uvedl autor a pokračoval: "Vynikající sportovní výkony se podávaly na Pivovarské pouti ve Strakonicích při křtu mojí nové knihy Sport u Otavy! Díky všem, co přišli, všem sportovcům za spolupráci a Janu Škrlemu za monitoring celého dne! Emilu Kovářovi z firmy AstenJohnson, a.s. za to, že se stal generálním partnerem knihy. Senátorovi Tomáši Fialovi za to, že mi společně s ostatními pomohl knihu pokřtít. Díky všem za podporu."

Kniha se bude od středy 26. června prodávat v prodejně Pivovar Strakonice 1649, postupně v dalších knihkupectvích v regionu a také na internetu. Doporučená cena je 300 Kč. Případně je možné ji objednat na e-mailu: pavel.pechousek@email.cz či telefonu 733 671 784.

Svou kariéru v knize popisují a vzpomínají na ni: Roman Turek - lední hokej

Saša Salák - lední hokej

Vít Krejčí - basketbal

Miroslav Vondřička - basketbal

Martin Faměra - vodní pólo

Miloš Bečvář - klasické lyžování

Jana Pichlíková - horská kola

Tereza Vanišová - lední hokej

Zdeněk Křížek - fotbal

Stanislav Zloch - enduro

Petr Kollros - plavání

Martin Mošovský - házená

Tomáš Havlík - stolní tenis

Jindřich Staněk - fotbal

Zdroj: Pavel Pechoušek a Jan Škrle